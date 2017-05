Arsenal bude chýbať v Lige majstrov po prvý raz za 20 rokov

Futbalistov Arsenalu v Lige majstrov v aktuálnej sezóne neuvidíme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



38. kolo:



FC Arsenal - FC Everton 3:1 (2:0)



Góly: 8. Bellerin, 27. Sanchez, 90.+1 Ramsey - 58. Lukaku (z 11 m), ČK: 14. Koscielny







FC Burnley - West Ham United 1:2 (1:1)



Góly: 23. Vokes - 27. Feghouli, 72. Ayew







Hull City - Tottenham Hotspur 1:7 (0:3)



Góly: 66. Clucas - 11., 13. a 72. Kane, 45.+2 Alli, 69. Wanyama, 84. Davies, 87. Alderweireld



/Filip Lesniak (Tottenham) sedel na lavičke náhradníkov/







FC Chelsea - AFC Sunderland 5:1 (1:1)



Góly: 90. a 90.+2 Batshuayi, 8. Willian, 61. Hazard, 77. Rodriguez - 3. Manquillo







Leicester City - AFC Bournemouth 1:1 (0:1)



Góly: 51. Vardy - 1. Stanislas







FC Liverpool - FC Middlesbrough 3:0 (1:0)



Góly: 45.+1 Wijnaldum, 51. Coutinho, 56. Lallana







Manchester United - Crystal Palace 2:0 (2:0)



Góly: 15. Harrop, 19. Pogba







FC Southampton - Stoke City 0:1 (0:0)



Gól: 60. Crouch







Swansea City - West Bromwich Albion 2:1 (0:1)



Góly: 72. Ayew, 86. Llorente - 33. Evans







FC Watford - Manchester City 0:5 (0:4)



Góly: 23. a 36. Agüero, 5. Kompany, 41. Fernandinho, 58. Gabriel

Londýn 21. mája (TASR) - Futbalisti FC Liverpool skompletizovali v nedeľu kvarteto postupujúcich z najvyššej anglickej súťaže do Ligy majstrov 2017/2018. Zverenci Jürgena Kloppa zdolali v záverečnom 38. kole doma Middlesbrough 3:0 a predstavia sa v play off o skupinovú fázu, priamo v nej si zahrajú FC Chelsea, Tottenham Hotspur a Manchester City.Londýnsky Arsenal sa do Ligy majstrov nekvalifikoval prvýkrát za dvadsať rokov, obsadil piate miesto o jediný bod za Liverpoolom a zostala mu Európska liga UEFA. Poputoval do nej aj Manchester United, siedmy Everton zabojuje v predkole. Zostúpili Hull City, Middlesbrough a Sunderland.V posledný deň padlo 37 gólov. Majstrovská Chelsea prevýšila na vlastnom štadióne Sunderland 5:1. Na Stamford Bridge sa rozlúčil dlhoročný kapitán John Terry, z ihriska odišiel symbolicky v 26. minúte - toto číslo nosil na drese. Absolvoval 717. štart v modrých farbách, nie je známe, či ukončí aktívnu činnosť alebo zamieri inam. Ligová kariére najdlhšie slúžiaceho hráča v histórii Chelsea sa už skončila, ale stále môže zasiahnuť do sobotňajšieho finále FA Cupu proti Arsenalu.Vicemajster Tottenham Hotspur sa so sezónu rozlúčil štýlovo, keď triumfoval na trávniku Hullu City vysoko 7:1. Harry Kane strelil hetrik a s 29 gólmi sa stal kráľom kanonierov Premier League. Slovák Filip Lesniak sedel po predchádzajúcom debute na lavičke náhradníkov Spurs.