Arsenal spasil v 98. min. Sanchez, Wenger sa hneval na rozhodcov

Londýn 23. januára (TASR) - Zaujímavú zápletku priniesol nedeľňajší súboj 22. kola anglickej Premier League, v ktorom futbalisti Arsenalu Londýn zdolali doma FC Burnley 2:1 gólom Alexisa Sancheza z ôsmej minúty nadstaveného času. Obaja tréneri mali po zápase ťažké srdce na rozhodcov, ktorí podľa nich nesprávne posúdili situácie pred pokutovými kopmi."Gunners" vyhrávali od 59. minúty po presnej hlavičke obrancu Shkodrana Mustafiho, vzápätí im ale situáciu skomplikovalo vylúčenie Granita Xhaku, ktorý v 65. minúte oboma nohami "zostrelil" Stevena Defoura. Stav 1:0 vydržal až do samého záveru, ktorý priniesol nevídanú drámu. Hlavný rozhodca Jon Moss na začiatku avizovaného sedeminútového nadstavenia nariadil penaltu pre Burnley a hostia zásluhou Andreho Graya v 93. minúte vyrovnali. Potrestal tak zákrok Francisa Coquelina na Ashleyho Barnesa v šestnástke, ktorý sa ale podľa trénera domácich Arsena Wengera nemal pískať.hneval sa francúzsky kouč. Situácia ho veľmi rozčúlila, hádal sa so štvrtým rozhodcom Taylorom, až ho Moss musel vykázať na tribúnu.vysvetľoval Wenger po zápase novinárom. Z ihriska sa mu odísť nechcelo, rozhadzoval rukami a potom si našiel miesto v tuneli medzi striedačkami, kde dokonca strčil do štvrtého rozhodcu. Odtiaľ chcel aj dopozerať duel, rozhodujúci moment nakoniec sledoval v televízii.ľutoval Wenger.Hrdinom duelu sa napokon stal Alexis Sanchez. Reprezentant Čile v ôsmej minúte nadstaveného času premenil pokutový kop a zariadil pre "kanonierov" zisk troch bodov, zásluhou ktorých si udržali na druhom mieste tabuľky osembodový odstup na vedúcu Chelsea Londýn. Sanchez preukázal kusisko sebavedomia, keď jedenástku premenil chladnokrvným "panenkovským" spôsobom.okomentoval trúfalosť najlepšieho strelca tímu Wenger. Tento moment pre zmenu rozčúlil hostí. Penaltovej situácii totiž predchádzal faul Bena Meeho na Laurenta Koscielného, ktorého pri akrobatickom kope nešťastne zasiahol do hlavy. Ako odhalil opakovaný záznam, stopér Arsenalu sa nachádzal v danej chvíli v postavení mimo hry.citovali trénera hostí britské médiá. Dyche volal po zavedení videa.dodal.