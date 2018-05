Art Film Fest Košice 2018 predstaví pozoruhodné filmy z československej histórie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOŠICE 9. mája 2018 (WBN/PR) - Jedným z leitmotívov 26. ročníka najstaršieho a najväčšieho slovenského filmového festivalu bude 100. výročie vzniku Československa. Tejto významnej udalosti našich dejín bude venovaná aj špeciálna programová sekcia(100 SK/CZ), ktorá si prostredníctvom starších aj celkom nových, hraných i dokumentárnych filmov pripomenie niekoľko vybraných kľúčových osobností a zlomových udalostí spoločnej histórie. Zostavovateľkou sekcie je filmová historička Eva Filová.Diváci budú mať možnosť vidieť životopisný film(r. Jan Sviták, 1935) v hlavnej úlohe s chorvátskym hercom Zvonimirom Rogozom, ktorý počas svojho dlhoročného pôsobenia v pražskom Národnom divadle hral v mnohých českých filmov, aj v preslávenej a umelecky výnimočnej Extáze (r. Gustav Machatý, 1932). Celkom odlišný pohľad na významnú osobnosť československých dejín ponúka dokumentárny film(r. Věra Chytilová, 1990), ktorý kombináciou bohatého filmového a fotografického archívneho materiálu s dynamickými až nepokojnými dokrútkami a podmanivým komentárom Miroslava Macháčka, približuje život a myšlienky prvého československého prezidenta. Obaja štátnici boli po tzv. Víťaznom februári z histórie vymazávaní a len nakrátko počas obrodného roku 1968 a napokon po nežnej revolúcii sa znovu vrátili do učebníc. TGM OSLOBODITEĽ sa premietne spolu s krátkym(r.Vladimír Mináč, 1990).Na princípe kontrastu fikcie a autentickosti je postavená aj ďalšia filmová dvojica. Len nedávno do kín uvedená komorná dráma(r. Laco Halama, 2018) sleduje niekoľko kritických dní, ktoré rozhodli o osude celého národa. Titulnú úlohu Alexandra Dubčeka stvárnil slovenský herec pôsobiaci v Českej republike Adrian Jastraban. Časozberný dokument(r. Pavel Koutecký, Miroslav Janek 2007) vznikal v rokoch 1992 – 2005 a zaznamenal oficiálne aj neoficiálne, privátne okamihy v živote prvého ponovembrového československého a následne aj prvého českého prezidenta.Ďalšou festivalovou novinkou bude koprodukčný dokumentárny film(r. Evdokia Moskvina, Linda Dombrovszky, Maria Elisa Scheidt, Magda Szymkow, Stephan Komandarev, 2018) v produkcii slovenského dokumentaristu Petra Kerekesa – venovaný augustovej invázii armád Varšavskej zmluvy do Československa z pohľadu priamych ruských, bulharských, maďarských, poľských a nemeckých účastníkov. Projekt vznikal ako päťdielna dokumentárna séria a do kín sa dostane v dlhometrážnej verzii.Bezprostredným záznamom doby je dokumentárny film(r. Ivan Húšťava, Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka, Otakar Krivánek, Jaroslav Pogran, 1968) – sugestívna výpoveď o spoločnosti, politikoch i obyčajných ľuďoch z obdobia od zimy 1967 do leta 1968. Spoločensky pálčivé témy predeľujú pesničky skupiny Prúdy, ktoré sa neskôr objavili aj na legendárnej platni Zvonky zvoňte. Ako predfilm bude premietnutý krátky dokument(r. Ladislav Kudelka, 1968) o histórii jednej z najkrutejších väzníc v komunistickom Československu, v ktorej sa vedľa seba ocitli kriminálnici, politickí väzni, vojnoví zločinci aj vojnoví hrdinovia, kňazi a ďalší nespravodlivo odsúdení.