Art Film Fest Košice 2018 spustil predpredaj cinepassov. Aj s klubovou novinkou.

BRATISLAVA 13. apríla 2018 (WBN/PR) - Filmoví fanúšikovia, ktorí si nechcú nechať ujsť výber toho najlepšieho, čo vzniklo vo svete filmu za posledné obdobie, si už teraz môžu zaistiť vstup na blížiaci sa Art Film Fest, ktorý sa uskutoční od 15. do 23. júna v Košiciach. Na plátna opäť prinesie výnimočné novinky z európskeho, amerického aj ázijského kontinentu, ale i tematické výbery starších filmových titulov.Od 11. apríla sú v online predpredaji nielenale pribudla k nim aj jedna novinka. Tou jektorý prináša celoročný bonus v podobe zľavy na filmové predstavenia do partnerských kín festivalu (kino Úsmev Košice, kino Film Europe Bratislava). Za zvýhodnené ceny tak idú do online predaja celkovo štyri druhy cinepassov a kúpiť za špeciálnu cenu sa dajú len v online po registrácii v rezervačnom systéme.„Každý cinepass je vlastne voľná permanentka na všetky verejné predstavenia festivalu. Návštevníci sa nemusia zdržiavať kupovaním osobitných vstupeniek a už pred festivalom môžu mať na účte 5 rezervácií podľa vlastného výberu, ktoré si môžu počas festivalu priebežne dopĺňať. Cinepass má ale oproti klasickej vstupenke aj ďalšie výhody, o ktorých sa dá podrobne dočítať na stránke festivalu," hovorí Branislav Rozbora, ktorý je poverený predajom a fungovaním systému MyCinepass. Zvýhodnené predpredajové ceny cinepassov sú časovo obmedzené.26. ročník filmového festivalu ponúkne takmer 200 filmov v 20 programových sekciách, masterclassy a stretnutia s filmovými tvorcami a odborníkmi, autogramiády, výstavy, hudobné a ďalšie sprievodné podujatia. Okrem pravidelných programových a súťažných sekcií budúnapríklad tematická a žánrová prehliadka snímok strednej a východnej Európy s názvom Spojenia so susedmi, filmový prierez československými dejinami a ich osudovými míľnikmi ponúkne sekcie 100 rokov SK/CZ vzájomnosti, obľúbené snímky uvedie vo svojej sekcii aj uznávaný filmár Fero Fenič. A jednou z noviniek je aj programová sekcia Bergman 100, ktorá bude venovaná storočnici švédskeho režisérskeho velikána.