Art Film Fest ocení M. Vášáryovú i Vetchého, cenu dostane aj Bartoška

Na snímke zľava generálny manažér AFF Michal Ruttkay, umelecký riaditeľ AFF Peter Nágel, prezident AFF Milan Lasica a riaditeľ spoločnosti Film Europe Ivan Hronec počas predfestivalovej tlačovej konferencie ART FILM FESTU (AFF) Košice v Bratislave 7. júna 2017. Foto: TASR/Daniel Veselský Foto: TASR/Daniel Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - Najnovšie diela medzinárodne rešpektovaných režisérov a talentovaných autorských tvorcov, aktuálne trendy svetovej kinematografie, filmovú klasiku i slovenský výber ponúkne 25. ročník Art Film Festu (AFF).uviedol dnes na tlačovej konferencii Milan Lasica, prezident festivalu, ktorý sa uskutoční od 16. do 24. júna.Do Košíc presídlené podujatie opäť udelí významným osobnostiam filmu ocenenia Hercova misia a Zlatá kamera. Ako informoval umelecký riaditeľ AFF Peter Nágel, Hercovu misiu si prevezme český herec Ondřej Vetchý a na záver festivalu slovenská herečka, dnes politička Magda Vášáryová. Cenou Zlatá kamera AFF tento rok ocení dvoch filmových profesionálov za výrazný prínos do oblasti kinematografie. Ocenenia si počas záverečného ceremoniálu prevezmú slovenský režisér Dušan Trančík a jeho český kolega Jan Hřebejk. Novinkou je Cena prezidenta festivalu, ktorú získa česká herecká legenda a prezident karlovarského festivalu Jiří Bartoška. S ocenenými sa bude môcť stretnúť široká verejnosť aj pri verejných ceremoniáloch, ktorých dejiskom bude tento rok nové miesto - pri Dolnej bráne na Hlavnom námestí v Košiciach.Z filmovej ponuky sa môžu diváci tešiť na 175 snímok zo 47 krajín celého sveta. Program je rozdelený do 19 sekcií. Dominantou festivalu ostávajú dve medzinárodné súťaže.upozornil Nágel. Slovensko má zastúpenie aj v medzinárodnej súťaži krátkych filmov v podobe snímky režiséra Michala Blaška Atlantída, 2003 premiérovanej v súťažnej sekcii Cinéfondation na festivale v Cannes.Snímky zo svetových festivaloch v Berlíne, Sundance, Benátkach, Cannes ale aj domáce novinky nebudú chýbať v nesúťažnom programe AFF. Výber slovenských filmov ponúkne hneď päť premiér, medzi nimi aj dva nové filmy Pavla Barabáša a snímku Dušana Trančíka Svetlé miesto. Svoju sekciu obľúbených filmov zostavoval tento rok aj prezident festivalu Milan Lasica a košický rodák Peter Kerekes. Novinkou 25. ročníka je tiež programová sekcia venovaná deťom.V sprievodných podujatiach figurujú koncerty, masterclassy s osobnosťami filmu, organizátori pripravujú niekoľko filmových diskusií, napríklad panel filmových profesionálov, producentov a režisérov na tému Divácky film na Slovensku.Priaznivci AFF budú mať k dispozícii aj KINO vozeň, ktorým do festivalového diania prispela Železničná spoločnosť Slovensko. Ide o upravený spoločenský vozeň, ktorý bude jazdiť počas festivalu denne, v rýchlikoch R 609 Spišan (odchod z BA o 13.55) a R 602 Čingov (odchod z KE o 6.08) na trase Bratislava - Košice a späť. Špeciálny vozeň s kapacitou 26 miest ponúkne na dvoch veľkoplošných obrazovkách mix náročných i odľahčených filmov. Program zverejnia na slovakrail.sk.Festivalové projekcie sa uskutočnia v Kunsthalle, Kulturparku, v kinách Slovan a Úsmev, v Tabačke a amfiteátri. Sprievodný program bude aj na Hlavnej stanici a v priestoroch košického Auparku.