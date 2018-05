Art Film Fest ponúkne výber originálnych hororov aj feministický western z Ázie

Organizátori: ART FILM FEST s.r.o., FORZA, a.s.



Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13, Košický samosprávny kraj



Festival sa koná pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky



Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond



Festival sa realizuje vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja







Hlavní partneri: Tipos; Transpetrol; Východoslovenská energetika, člen innogy; Slovnaft; Nadácia SPP



Oficiálne autá festivalu: MOTOR - CAR Košice



Oficiálny festivalový hotel: Hotel Yasmin



Logistický partner festivalu: DHL Express Slovakia



Oficiálny festivalový prepravca: Czech Airlines



Reklamní partneri: NOVIS Poisťovňa, Slovak Business Agency, Keramon, Kino Úsmev, Tabačka Kulturfabrik, Železničná spoločnosť Slovensko, Aupark, Paneurópska vysoká škola, Film Europe Media Company, Omnia 2000, Omnia KLF, Omnia Holding SE, LGM



Oficiálni dodávatelia: Barzzuz, Pilsner Urquell, NOV s.r.o. Zebra, Tuli, Lyvina



Hlavní mediálni partneri: TVJOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Nový Čas, Aktuality.sk



Mediálni partneri: Československo Channel, Festival Cinema Channel, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Kam do mesta, webnoviny.sk, Bigmedia, Home media, Codes, Košice City Guide, Film.sk, www.kinecko.sk



Partneri: Autocont, Student Lab, Pension Horse Inn, Teledom, Carpano, KPK, Podnikateľka Slovenska, Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, Sli.do



ART FILM FEST s.r.o., FORZA, a.s.Mesto Košice, K13, Košický samosprávny krajFestival sa koná pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republikyAudiovizuálny fondFestival sa realizuje vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho krajaTipos; Transpetrol; Východoslovenská energetika, člen innogy; Slovnaft; Nadácia SPPMOTOR - CAR KošiceHotel YasminDHL Express SlovakiaCzech AirlinesNOVIS Poisťovňa, Slovak Business Agency, Keramon, Kino Úsmev, Tabačka Kulturfabrik, Železničná spoločnosť Slovensko, Aupark, Paneurópska vysoká škola, Film Europe Media Company, Omnia 2000, Omnia KLF, Omnia Holding SE, LGMBarzzuz, Pilsner Urquell, NOV s.r.o. Zebra, Tuli, LyvinaTVJOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Nový Čas, Aktuality.skČeskoslovensko Channel, Festival Cinema Channel, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Kam do mesta, webnoviny.sk, Bigmedia, Home media, Codes, Košice City Guide, Film.sk, www.kinecko.skAutocont, Student Lab, Pension Horse Inn, Teledom, Carpano, KPK, Podnikateľka Slovenska, Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, Sli.do

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 28. mája (WBN/PR) - Intenzívne filmové zážitky aj čaro exotiky - sekcieprinášajú každoročne do programu Art Film Festu v pestrom žánrovom mixe snímky, ktoré sa výrazne líšia od filmov ostatných sekcií. Kľúčom pri výbere býva práve ich rôznorodosť a originálny prístup tvorcov či tvorkýň.„Vyberala som filmy, ktoré sú pre danú krajinu špecifické, no zároveň univerzálne - filmy so silným príbehom, zaujímavými myšlienkami a postavami, s ktorými sa dá stotožniť. Aby som zachovala pestrosť nielen krajín, ale aj žánrov, zvolila som kombináciu drám, komédií, ale aj animovaný film o sile priateľstva a lásky inšpirovaný mýtami(Da yu hai tang, 2016), či feministický western z Indonézie(Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak, 2017), uvedený v sekcii Quinzaine des réalizateurs na Festivale v Cannes,“ ponúka niekoľko svojich tipov, zostavovateľka sekcie Prísľuby z východu, zameranej na ázijskú kinematografiu.Kolekcia, ktorú pre Art Film Fest pripravila, je mimoriadne pestrá. Juhokórejský film(Taeksi woonjunsa, 2017) popisuje príbeh nemeckého reportéra, ktorému sa podarilo zaznamenať povstanie obyvateľov mesta Kwandžu v roku 1980. Skutočnými historickými udalosťami je inšpirovaný aj príbeh mladej učiteľky a jej blízkych vo filme(Ming yue ji shi you, 2017), ktorý rozpráva o odvahe obyčajných ľudí tvárou tvár japonskej okupácii Hongkongu.Naopak, komédia(Sai fong gik lok, 2017) venuje pozornosť súčasnej spoločnosti, sleduje životy piatich mužov v bunkovej ubytovni a nezávideniahodnej životnej situácii, ktorá naberie nečakaný spád. Hrdinami satiry(Dafo pulasi, 2017) sú dvaja zúfalci, ktorí sa dozvedia o zákulisí výroby posvätnej sochy viac, než by čakali. Posledný deň života je témou filmu(Die Tomorrow, 2017), zostaveného z príbehov šiestich ľudí, ktorí „to majú za pár“. Citlivý a jemne absurdný humor však napriek téme robí zo snímky hravú oslavu života bez zbytočného sentimentu.Nočná prehliadka ponúka po maratóne vážnejších filmov z iných sekcií možnosť oddychu v podobe zábavy, ale i napätia. „Tohtoročný výber zároveň poskytuje aj podnetné a filmársky inovatívne prístupy k zabehaným žánrovým pravidlám, napr. v žánroch zombie hororovej komédie, duchárskych príbehov, ale aj v oblasti migračnej problematiky,“ hovorí, zostavovateľ sekcie, ktorej filmy budú uzatvárať celodenný program festivalu.Divákov a diváčky v nej vystraší hororová senzácia tohtoročného festivalu Sundance, film(Hereditary, 2018). Vydarený thriller z väzenského prostredia,(Brawl In Cell Block 99, 2017), prinesie na košické plátna originálnu víziu podsvetia. V uliciach Viedne rozohrá napínavú hru na mačku a myš film(Die Hölle, 2017), zameriavajúci svoju pozornosť na taxikárku, ktorá uniká pred sériovým vrahom, radikálnym islamistom.Nočný program Art Film Festu publiku naservíruje hneď dva príbehy z postapokalyptickej budúcnosti, v ktorej padla značná časť populácie za obeť nákaze zombie - francúzsku(Hostile, 2017) a kanadský horor(Les affamés, 2017). O čosi menej vážnym prístupom k hororovému žánru sa vyznačuje film(Mom and Dad, 2017), v ktorom Nicolas Cage podľahne neznámej nákaze a z obetavého otca rodiny sa stane šialencom túžiacim po smrti svojich potomkov. S obdobným vírusom musia bojovať aj hrdinovia snímky(Mayhem, 2017), keď sa jeho pričinením stanú z kolegov v kancelárskej budove agresori vedení najnižšími pudmi.Množstvo výrazných zážitkov v kine sľubujú programové sekcie Prísľuby z východu a Nočná prehliadka, ktoré si spolu s ďalšími takmer dvomi desiatkami sekcií budete môcť vychutnať na 26. ročníku Art Film Festu v Košiciach v dňoch 15. - 23. júna 2018.