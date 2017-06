AS Monaco a tréner Jardim predĺžili zmluvu do roku 2020

Leonardo Jardim Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Monako 7. júna (TASR) - Tréner futbalistov AS Monaco Leonardo Jardim podpísal s úradujúcim francúzskym šampiónom nový kontrakt s platnosťou do roku 2020. Ukončil tým dohady o svojom možnom odchode do jedného z bohatých čínskych klubov.informovali o dohode v stredu na svojom konte na sociálnej sieti Twitter.uviedli Monačania.Rozhodnutie portugalského kouča zostať v AS si získalo priazeň najmä po tom, ako klub predal dôležitého hráča Bernarda Silvu do anglického Manchestru City za 50 miliónov eur. Navyše, musí čeliť viac než dvojnásobným ponukám na 18-ročného útočníka Kyliana Mbappeho.