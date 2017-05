AS Monaco nahradí na majstrovskom tróne PSG, Mendy: Bude to v stredu

Futbalisti AS Monaco, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Monaco 15. mája (TASR) - Už len nereálna teória môže pripraviť futbalistov AS Monaco od zisku francúzskeho titulu v Ligue 1 v ročníku 2016/17. V nedeľňajšom 37. kole zdolali doma Lille hladko 4:0 a pred obhajcom trofeje Parížom St. Germain majú v tabuľke naďalej trojbodový náskok.Monaco má navyše k dobru nielen stredajšiu domácu dohrávku so St. Etienne, ale aj 17-gólový rozdiel v skóre v porovnaní s PSG. Tím z hlavného mesta v nedeľu uspel na pôde St. Etienne suverénne 5:0 a do konca súťaže už odohrá iba jeden duel. Monaco sa naposledy tešilo z titulu v roku 2000, predchádzajúce štyri sezóny kraľovali v Ligue 1 Parížania.Domáci kanonier Radamel Falcao strelil dva góly, Bernardo Silva pridal ďalší a jeden si hostia dali vlastný. Monaco sa v lige dostalo na kótu 101 dosiahnutých gólov, celkovo ich v tejto sezóne v súťažných zápasoch nastrieľalo 153. Mladý krídelník Monačanov Kylian Mbappe tentoraz strelecky mlčal, ale pri jeho akcii zo 45. minúty, keď pomotal hlavu obrancovi a prihral na gól Silvovi, pohladil duše všetkých fanúšikov. A dostal aj inokedy mimoriadne decentne pôsobiaceho trénera domácich Leonarda Jardima, ktorý po tomto góle vyskočil z lavičky a ukázal veľké emócie.povedal obranca semifinalistu tohtoročnej Ligy majstrov Benjamin Mendy.