AS Rím trénoval v tričkách na podporu zbitého fanúšika FC Liverpool

Ilustračná snímka.

Rím 2. mája (TASR) - Futbalisti talianskeho klubu AS Rím trénovali pred stredajšou odvetou semifinále Ligy majstrov 2017/18 proti anglickému FC Liverpool v tričkách s nápisom "Forza Sean". Takto vyjadrili podporu fanúšikovi "The Reds" Seanovi Coxovi, ktorého pred úvodným semifinále na štadióne Anfield zbili opaskami dvaja priaznivci "vlkov".citovala agentúra AP trénera liverpoolskeho klubu Jürgena Kloppa.Dvojicu priaznivcov AS Rím zatkli pre podozrenie z pokusu o vraždu. Pri vyšetrovaní incidentu, ktorý sa stal mimo štadiónu FC Liverpool, spolupracuje anglická a talianska polícia.LFC vyhral v prvom semifinále doma pred takmer dvoma týždňami nad Talianmi 5:2. Pred odvetou si tréner Rimanov Eusebio Di Francesco želá, aby si všetci zápas užili: "Chcem apelovať na fanúšikov, aby mali zo zápasu radosť a tešili sa z neho bez ohľadu na výsledok".