AS Rím triumfoval nad Delfino Pescara

Hráči AS Rím Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

33. kolo:



Delfino Pescara - AS Rím 1:4 (0:2)

Góly: 83. Benali - 48. a 60. Salah, 44. Strootman, 45. Nainggolan

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 25. apríla (TASR) - Futbalisti AS Rím triumfovali v pondelňajšom stretnutí 33. kola najvyššej talianskej súťaže na ihrisku Delfina Pescara 4:1. Dva góly hostí strelil Mohamed Salah, jeden pridali Kevin Strootman aj Radja Nainggolan. Za domácich v 83. minúte iba skorigoval Ahmad Benali.Rimania figurujú na druhom mieste tabuľky o osem bodov za Juventusom Turín a so štvorbodovým náskokom na SSC Neapol. Pescara je posledná so ziskom štrnástich bodov.