AS Rím zdolal Juventus a znížil stratu na lídra na štyri body

Hráči AS Rím, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

AS Rím - Juventus Turín 3:1 (1:1)

Góly: 25. De Rossi, 56. El Shaarawy, 65. Nainggolan - 21. Lemina



Inter Miláno - Sassuolo 1:2 (0:1)

Góly: 70. Eder - 37. a 51. Iemmello



FC Turín - SSC Neapol 0:5 (0:1)

Góly: 7. a 76. Callejon, 60. Insigne, 73. Mertens, 78. Zielinski

/Hamšík hral za hostí do 66. minúty/



FC Bologna - Delfino Pescara 3:1 (1:1)

Góly: 8. a 90+1. Destro, 48. Di Francesco - 24. Bahebeck



Cagliari - Empoli 3:2 (3:0)

Góly: 7. Sau, 17. a 45. Farias - 79. Zajc, 85. Maccarone



Crotone - Udinese Calcio 1:0 (1:0)

Gól: 18. Rohden



Palermo - FC Janov 1:0 (1:0)

Gól: 13. Lamanna (vlastný)



Sampdoria Janov - Chievo Verona 1:1 (1:0)

Góly: 11. Quagliarella - 46. Inglese

Miláno 15. mája (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín si na zisk rekordného 33. talianskeho titulu musia ešte počkať. V šlágri 36. kola Serie A totiž prehrali na pôde AS Rím 1:3. Zverenci trénera Luciana Spallettiho znížili stratu na "starú dámu" na štyri body a vrátili sa na druhé miesto tabuľky o bod pred SSC Neapol.Juventus má napriek prehre na Stadio Olimpico všetky tromfy v rukách. Ak budúcu nedeľu zdolá doma zostupujúce Crotone, šiestykrát za sebou sa stane talianskym majstrom. Neapol v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom zvíťazil na pôde FC Turín vysoko 5:0. Sampdoria Janov bez suspendovaného slovenského obrancu Milana Škriniara remizovala s Chievom Verona 1:1.Hráči Interu Miláno prehrali v úvodnom nedeľňajšom zápase so Sassuolom 1:2. O triumfe hostí rozhodol dvomi gólmi Pietro Iemmello. Neúspešnú premiéru v úlohe hlavného kouča modro-čiernych zažil Stefano Vecchi, ktorý nahradil pri kormidle Stefana Pioliho.