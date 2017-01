AS Trenčín opúšťa Holanďan Ket

Trenčania zľava James Lawrence, Jeffrey Ket a Jakub Paur sa tešia po góle vo futbalovom zápase odvety play off Európskej ligy Rapid Viedeň - AS Trenčín, 25. augusta 2016 vo Viedni. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 18. januára (TASR) - Vedenie slovenského futbalového šampióna AS Trenčín a holandský obranca Jeffrey Ket sa dohodli na ukončení spolupráce. Klub spod Čákovho hradu o tom informoval na svojom facebookovom profile.Ket posilnil AS v júli. Trenčanom v lete pomohol na ich ceste pohárovou Európou, ktorá sa skončila nezvládnutým dvojzápasom proti Rapidu Viedeň v play off Európskej ligy UEFA 2016/2017. Vo Fortuna lige nastúpil Ket na 12 duelov, trikrát videl od rozhodcov žltú kartu.Rodák z holandského Hoofddorpu prežil mládežnícke roky v AZ Alkmaar. V uplynulých troch rokoch hral druhú holandskú ligu za Dordrecht a Oss.