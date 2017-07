AS Trenčín remizoval s Jehuda Tel Aviv, Chovan: Postavili tam autobus

Brankár Bnei Jehuda Tel Aviv Emilijus Zubas (uprostred) vyráža loptu pred Trenčanmi Jakubom Paurom (vpravo) a Petrom Kleščíkom (druhý zľava), prizerá sa hráč Bnei Jehuda Tel Aviv Ayad Habashi v úvodnom zápase 2. predkola Európskej ligy AS Trenčín - Bnei Jehuda Tel Aviv, 13. júla 2017 v Myjave. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

1. zápas 2. predkola EL 2017/2018:

AS Trenčín - Bnei Jehuda Tel Aviv 1:1 (0:1)

Góly: 59. Paur - 3. Valskis, ŽK: Kleščík, Paur - Kandil, Gordana, Valskis, ČK: 80. Kandil (Bne Jehuda) po 2 žltej, rozhodoval: Martinez (Šp.), 2365 divákov.



zostavy a striedania:

Trenčín: Chovan - R. Klooster, Kleščík, Skovajsa, Julien - El Mahdioui - Ubbink, Paur, Gong (57. Kvocera), Beridze - Mance (78. Čatakovič)

Bnei Jehuda: Zubas - Kandil, Azuz, Ben Ari, Habashi, Turjman - Hozez (70. Konstantini), Gordana, Finish, Avital (63. Dufounou) - Valskis (82. Ashkenazi)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Myjava 13. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín remizovali vo štvrtok v prvom zápase 2. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 s izraelským klubom Bnei Jehuda Tel Aviv 1:1. Odveta je na programe o týždeň na štadióne v Petah Tikva, žreb 3. predkola sa uskutoční už tento piatok.Skóre zápasu v Myjave otvoril už v 3. minúte litovský útočník Tel Avivu Nerijus Valskis. Zverenci trénera Martina Ševelu dokázali vyrovnať v 59. minúte po góle Jakuba Paura.Trenčania začali ako zo zlého sna. V 3. minúte sa vzniesol do šestnástky oblúčik po priamom kope hostí a nabehol si na neho Habashi. Jeho strelu ešte brankár Chovan vyrazil, ale lopta sa odrazila k úplne voľnému Valskisovi, ktorý do prázdnej brány otvoril skóre. Trenčania mali síce územnú prevahu a držanie lopty, no hostia boli v defenzíve pozorní a vyrážali do rýchlych brejkov. Hrali pozične dobre a narúšali kombinačné snahy AS. Prvá väčšia šanca Trenčanov prišla v 21. minúte, Ubbink z priameho kopu poriadne natiahol brankára Tel Avivu Zubasa, ktorý podržal spoluhráčov dobrým zákrokom. Po hodine hry opäť Ubbink vnikol z pravej strany, jeho pokus ale obrancovia zblokovali na roh. Trenčania mohli vyrovnať v 33. minúte, dobrý center však El Mahdioui poslal hlavou nad. Bnei Jehuda mohol zvýšiť v 36. minúte, sám bežal na Chovana Hozez, ale lopta mu v poslednej chvíli ušla.Prvý polčas sa slovenskému klubu veľmi nevydaril a hneď na začiatku druhého ho mohol po rohu hlavou opäť gólovo vytrestať Ben Ari, ale Chovan výborne vytiahol loptu nad. Zaplnený myjavský štadión sa dočkal vyrovnania v 59. minúte z podobnej situácie ako pri prvom góle hostí. Ubbinkov priamy kop našiel na vzdialenejšej tyčke Paura, ktorý prestrelil Zubasa. Trenčín pokračoval v nápore, hostia odolávali. V poslednej polhodine sa rozhorel boj o dôležitý gól. Hostia prišli v 80. minúte o vylúčeného Kandila, ktorý za filmovanie dostal druhú žltú kartu a musel predčasne z ihriska. Trenčín početnú výhodu nevyužil, keď obrovskú šancu v 89. minúte trestuhodne zahodil striedajúci Čatakovič.