AS Trenčín si udržal Beridzeho, zatiaľ skončil len Nwofor

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 9. júna (TASR) - S letnou prípravou na novú sezónu v piatok začali aj futbalisti AS Trenčín, ktorých čaká ako 4. tím uplynulého ročníka Fortuna ligy účinkovanie v Európskej lige UEFA 2017/2018.Podstatnou informáciou je pokračovanie trénera Martina Ševelu na lavičke dvojnásobného majstra. V jeho realizačnom tíme prišlo k zmene na pozícii trénera brankárov, ktorý po odchode Romana Hodála bude vykonávať Marek Dobiaš. Trenčiansku 19-ku preberie bývalý reprezentačný útočník Ľubomír Reiter, ktorý tiež bude pomáhať Ševelovi ako asistent.V kádri AS zatiaľ nenastal veľký pohyb. Dobrou správou je udržanie Gruzínca Giorgiho Beridzeho po dohode s belgickým Gentom o pokračovaní hosťovania. Istý je odchod Ucheho Nwoforu, k tímu sa pripojili Martin Košťál zo Spartaka Trnava a holandský stopér Haris Memič. Z poľského Górniku Zabrze sa z hosťovania vráti stredopoliar Denis Jančo, z Nového Mesta nad Váhom hlási návrat David Richtárech, neskôr sa pridá aj Tomáš Šalata z Interu Bratislava.povedal TASR hovorca klubu Martin Galajda.Už v pondelok 19. júna spozná Trenčín po žrebe v sídle UEFA v Nyone meno súpera v 1. predkole EL UEFA. Známa bude aj dvojička, z ktorej víťaz by sa stal súperom AS v prípade postupu do 2. predkola súťaže. V oboch prípadoch sú Trenčania v pozícii nasadeného mužstva. Prvý zápas úvodného predkola je na programe 29. júna. Odvetu odohrajú o sedem dní neskôr 6. júla. Prípadné zápasy 2. predkola sú na programe 13. a 20. júla.V úvodnom kole najvyššej slovenskej súťaže čaká na Trenčín 22. júla zápas v Senici.