Asanačné práce na starej autobusovej stanici v Bratislave ukončili

Stará autobusová stanica na Mlynských nivách v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. januára (TASR) - Asanačné práce na mieste starej autobusovej stanice na Mlynských nivách v Bratislave, ktoré začali v októbri minulého roka, sú dokončené. Rozobratá bola už aj budova čerpacej stanice. Projekt Stanica Nivy za 345 miliónov eur, ktorého výsledkom bude nová autobusová stanica, tak prechádza do ďalšej fázy. Pre TASR to povedala hovorkyňa developera HB Reavis Martina Jamrichová.Aktuálne na mieste prebiehajú výkopové práce, odvoz zeminy, zabezpečenie stavebnej jamy ako aj stavba oplotenia pri budove Zboru väzenskej a justičnej stráže.priblížila Jamrichová.Novú autobusovú stanicu na Mlynských nivách plánuje HB Reavis otvoriť v roku 2020. Bude kombináciou medzinárodného autobusového terminálu, nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Výstavba projektu Stanica Nivy, ktorý má celkovo stáť 345 miliónov eur, sa začala v máji 2017 prácami na administratívnej budove Nivy Tower. Do obnovy dopravnej a technickej infraštruktúry v okolí plánuje developer investovať 24 miliónov eur.Funkciu doterajšej autobusovej stanice na Mlynských nivách nahradila od začiatku októbra 2017 náhradná autobusová stanica na Bottovej ulici v Bratislave.