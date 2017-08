ASEAN je po polstoročí existencie významným geopolitickým hráčom

Málokto spĺňa lepšie predpoklady pre titul šedá eminencia a vizionár ako 70-ročný thajský ekonóm Pansak Vinyaratn. Viac ako desaťročie pôsobí ako hlavný poradca thajského predsedu vlády a je v pozadí reforiem a modernizácie krajiny, ktorá je súčasťou juhovýchodnej Ázie a zoskupenia ASEAN. Na snímke zľava partner Specht Böhm Rechtsanwalt GmbH Leopold Specht, Pansak Vinyaratn, Alfred Gusenbauer a generálny tajomník SOPK Martin Hrivík. Foto: TASR/Richard Kvasňovský Foto: TASR/Richard Kvasňovský

Bangkok/Bratislava 7. augusta (TASR) - Polstoročie uplynie v utorok 8. augusta od vzniku Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) zabezpečujúceho ich vzájomnú hospodársku, politickú a kultúrnu spoluprácu.Predchodcom ASEAN bolo v roku 1961 založené Združenie juhovýchodnej Ázie (ASA), trojzoskupenie Malajzie, Thajska a Filipín. Jeho prvoradým cieľom bola najmä obranná spolupráca medzi krajinami, ktoré boli dlhé roky pod koloniálnou nadvládou Británie. Existovalo totiž reálne riziko, že by si niektorá iná veľmoc mohla na ich území rozšíriť svoj politický vplyv a ohroziť tak ich samostatnosť.Plány ASA po krátkom čase stroskotali na neschopnosti integrovať do združenia ďalšie krajiny a aj kvôli vzájomnému konfliktu medzi jeho členmi. Po urovnaní konfliktov v roku 1966 nastal čas na vytvorenie novej organizácie, ktorá by síce vznikla na báze ASA, umožnila by však do združenia vstup aj ďalším štátom.Pripravovaný zámer sa zrealizoval v thajskom Bangkoku, v ktorom 8. augusta 1967 podpísali predstavitelia piatich krajín (Indonézia, Filipíny, Malajzia, Singapur a Thajsko) tzv. Bangkokskú deklaráciu, nazývanú aj Deklaráciou ASEAN.Podpísaná deklarácia garantovala stabilitu a organizácia sa mohla lepšie sústrediť na nové ciele: dôraz na ekonomickú spoluprácu a spoločenský rozvoj, či na riešenie sociálno-kultúrnych problémov juhovýchodnej Ázie. V súčasnosti členovia ASEAN výrazne spolupracujú aj v zahraničnopolitickej a vojenskej oblasti.V priebehu rokov sa združenie rozšírilo na desať členov. K pôvodnej pätici pristúpili 8. januára 1984 Brunej, 28. júla 1995 Vietnam, 23. júla 1997 Laos a Mjanmarsko a 30. apríla 1999 Kambodža. Od roku 2006 sa o členstvo zatiaľ neúspešne uchádza Východný Timor, či Papua – Nová Guinea, ktorá má od roku 1976 štatút pozorovateľa.Administratívnym sídlom združenia ASEAN je indonézska Jakarta. Prvým generálnym tajomníkom ASEAN bol v období od 7. júna 1976 do 18. februára 1978 Hartono Dharsono z Indonézie. Súčasným, v poradí už trinástym generálnym tajomníkom je od 1. januára 2013 Le Luong Minh z Vietnamu.ASEAN rozširuje svoj ekonomický vplyv, rozvoj a pôsobenie aj na ďalšie krajiny. V roku 1997 bola v Malajzii podpísaná zmluva ASEAN+3. Ide o formát, v rámci ktorého sa konajú stretnutia a rozvíja sa spolupráca krajín ASEAN s Čínou, Japonskom a Kórejskou republikou. Podobným projektom je aj formát ASEAN+1, ktorý determinoval formálny vznik zóny voľného obchodu medzi Čínou a ASEAN v roku 2010. Sľubne sa rozvíja aj formát ASEAN+CER, v rámci ktorého boli uzatvorené zmluvy a prebiehajú rokovania ASEAN so zástupcami Austrálie a Nového Zélandu.Členské štáty združenia ASEAN sa rozhodli v roku 1992 v Singapure vytvoriť vzájomnú zónu voľného obchodu (ASEAN Free Trade Area, AFTA).