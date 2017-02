Asi 300 členov povstaleckých síl FARC sa stále nedemobilizovalo

Študentka vykrikuje slogany v prospech mierovej dohody 12. októbra 2016 v Bogote. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bogota 5. februára (TASR) - Približne 300 členov Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC) sa stále nedemobilizovalo na základe mierovej dohody. Uviedol to generál Alberto José Mejia, podľa ktorého sa títo povstalci spoja so zločineckými gangmi pôsobiacimi najmä v obchodovaní s drogami.Viac než 6000 bojovníkov FARC zavŕši demobilizáciu príchodom do táborov OSN v nasledujúcich dňoch, zloží zbrane a začne sa opätovne integrovať do spoločnosti. FARC v decembri vylúčili zo svojich radov piatich veliteľov, ktorí sa odmietali podvoliť podmienkam dohody. "FARC pripustili určitý disent," potvrdil Mejia.Napriek tomuto odporu marxistickí partizáni dodržiavajú svoj sľub a sústreďujú sa v demobilizačných táboroch, pričom dezertéri, ktorí pokračujú v pašeráctve drog a iných ilegálnych činnostiach, budú v plnom rozsahu čeliť vojenskej sile.Prelomovou mierovou dohodou medzi kolumbijskou vládou a FARC sa ukončila vyše 50-ročná občianska vojna, ktorá si vyžiadala viac než 220.000 mŕtvych.