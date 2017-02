Asi pätina nelegálnych prisťahovalcov žije v oblastiach New Yorku a LA

Na ilustračnej fotografii slávna Socha slobody v New Yorku, USA Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Santa Ana 9. februára (TASR) - Takmer jeden z piatich nelegálnych prisťahovalcov v Spojených štátoch žije v metropolitných oblastiach New Yorku a Los Angeles. Uvádza sa to v dnes zverejnenej správe politicky nezávislej organizácie Pew Research Center.Podľa odhadu organizácie žili ilegálne v týchto dvoch oblastiach v roku 2014 vyše dva milióny prisťahovalcov.Pew Research Center uviedlo, že v USA sa nachádza približne 11,1 milióna prisťahovalcov, ktorí nemajú legálny štatút.V správe sa uvádza aj odhad, že vyše tretina prisťahovalcov v metropolitných oblastiach Houstonu, Dallasu, Denveru a Phoenixu nemá zákonom požadované doklady.Správa bola zverejnená v čase, keď sa prezident Donald Trump snaží posilniť vzťahy s miestnymi policajnými a justičnými orgánmi, s ktorými chce spolu tvrdo zasahovať proti ilegálnemu prisťahovalectvu.Mnoho veľkých miest vrátane New Yorku a Los Angeles sa vzoprelo a zaviazalo sa, že budú pomáhať chrániť prisťahovalcov pred deportáciami.