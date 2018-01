Asi štvrtina britských domácností s najnižšími príjmami zápasí s dlhmi

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. januára (TASR) - Približne jedna zo štyroch domácností (25 %) s najnižšími príjmami v Spojenom kráľovstve zápasí so zvládaním svojich dlhov. Vyplýva to zo správy Inštitútu pre fiškálne štúdie (IFS).Poľa tejto správy 16 % najchudobnejších domácností má problémy s meškaním a nedoplatkami z nezabezpečených pôžičiek a iných účtov, a ďalších 10 % vynakladá viac ako štvrtinu svojich príjmov na splátky, uviedol tento týždeň renomovaný londýnsky inštitút.Rýchly nárast úverov v Británii znepokojil predstaviteľov centrálnej banky Bank of England (BoE), ktorí majú na starosti finančnú stabilitu.Dlhy domácností na kreditných kartách a z iných nezabezpečených úverov sa pritom odhadujú na viac ako 200 miliárd libier (226,74 miliardy eur). Niektoré rodiny sa ešte viac zadlžujú v snahe uhradiť predchádzajúce "staré" dlhy, pretože rast ich miezd nedokáže držať krok s infláciou.IFS však zároveň vyzval na opatrnosť a zdôraznil, že nie je dobré ani preceňovať rozsah "problémov s dlhmi", keďže 60 % nezabezpečeného dlhu majú domácnosti s nadpriemernými príjmami. Viac ako polovica britských domácností tak má dostatok finančných aktív na zúčtovanie svojich záväzkov.Celková výška dlhov môže znamenať, že domácnosti v Spojenom kráľovstve zápasia so správou svojich financií. Je preto dôležité, aby strážcovia meny, ktorí chcú riešiť problémové dlhy, rozlišovali medzi týmito domácnosťami a vzali do úvahy ich širšie ekonomické podmienky.Dlhová kríza je najvýraznejšia práve medzi najchudobnejšími, ale zároveň domácnosti s nízkymi príjmami zvyčajne nemajú nezabezpečené úvery, uvádza sa v závere analýzy.