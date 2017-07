ASL: Vysoké pokuty môžu starších lekárov prinútiť odovzdať povolenia

Ilustračné foto Foto: TASR/Svätopluk Písecký Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Bratislava 27. júla (TASR) - Hrozba vysokých pokút môže byť pre ambulantných lekárov demotivujúca, najmä tí v pokročilom veku sa po sprísnení zákona o poplatkoch môžu rozhodnúť odovzdávať povolenia. Myslí si to šéf Asociácie súkromných lekárov (ASL) Marián Šóth. Právnu normu, ktorá rieši úhrady v ambulanciách, schválila tento týždeň vláda, ešte tak bude musieť urobiť parlament.Ambulanciám hrozí za vyberanie nepovolených poplatkov sankcia do výšky 16.596 eur, týka sa to aj objednania sa pacienta na presný čas za úhradu v rámci ordinačných hodín.povedal pre TASR Šóth. S úpravou vyberania poplatkov nesúhlasí ani finančná skupina Penta, patrí pod ňu sieť polikliník ProCare.Poplatok za vyšetrenie v presnom čase sa zrušil za bývalého ministra zdravotníctva Viliama Čisláka. Súčasný šéf rezortu Tomáš Drucker tvrdí, že systém vyberania poplatkov doprecizoval, zákon sa podľa neho obchádzal. Šóth poukázal, že už za Čisláka upozorňovali na neefektívnosť tohto rozhodnutia.uviedol. Drucker sa lekárom a pacientom snažil v otázke poplatkov vyhovieť. Navrhoval im, aby bolo možné objednať sa na presný termín za maximálny 30-eurový poplatok v poobedných hodinách. Ambulanciám sa ale tento návrh nepáčil.Asociácii sa sčasti nepozdávajú ani pravidlá pre fungovanie nového systému ambulantných pohotovostí, ten by mal začať platiť v druhej polovici budúceho roka. ASL nie je spokojná s navrhovanou pevnou sieťou. Oproti pôvodným diskusiám sa podľa nej výrazne rozšírila, takáto pohotovosť má byť najnovšie v každom okresnom meste.myslí si Šóth. Drucker ale takéto tvrdenia tento týždeň odmietol. Do výberových konaní sa podľa neho okrem všeobecných lekárov môžu prihlásiť aj internistické odbory.povedal Šóth.ASL si váži, že Drucker začal ako jediný šéf rezortu riešiť problém ambulantných pohotovostí. "zdôraznil Šóth.ASL vyslovene nie je proti skráteniu prevádzky pohotovostí do 23.00 h, radšej by však bola za služby do 22.00 h, teraz ich lekári majú do rána.vysvetlil Šóth. ASL sa chce v tejto veci ešte obrátiť na parlamentný zdravotnícky výbor, ktorý sa bude novelou zaoberať.Druckerov návrh na úpravu ordinačných hodín na minimálne 30 hodín týždenne ASL nepovažuje za opodstatnený.dodal Šóth.