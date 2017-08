Asociácia dodávateľov sa dištancovala od podvodov so pomôckami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. augusta (TASR) - Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED, ktorá reprezentuje 30 dodávateľov pôsobiacich v SR, sa dnes dištancovala od podvodných praktík, ktoré v súčasnosti prešetrujú zdravotné poisťovne. Viacerí pacienti mali dostať namiesto drahších pomôcok - individuálne vyrábaných, lacnejšie sériové. Poisťovne tak za ne zaplatili viac, ako mali.uviedla vo svojom stanovisku. Individuálne pomôcky dnes kategorizácii nepodliehajú a sú hradené len na základe maximálnych limitov.V záujme zachovania kvality uhrádzanej zdravotnej starostlivosti a zamedzeniu diskriminácie pacientov však Asociácia SK+MED vyzýva k zachovaniu odbornosti s cieľom poskytnutia individuálne zhotovovaných zdravotníckych pomôcok na mieru všetkým pacientom, ktorí to vzhľadom na svoj zdravotný stav objektívne potrebujú.Zdravotné poisťovne v súčasnosti riešia podvody so zdravotníckymi pomôckami. Dôvera potvrdila, že zaznamenala stovky prípadov po celom Slovensku a hovorí o vysokých finančných škodách. Union ZP ich zatiaľ odhadla na 300.000 eur. Kontroly realizuje aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá od roku 2014 zaznamenala nárast nákladov na individuálne pomôcky. Na prípad ako prvý upozornil týždenník Plus 7 dní. Podrobnosti prípadov, rovnako výšku škody VšZP a Dôvera zatiaľ nezverejnili.