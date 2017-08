Asociácia nemocníc Slovenska: Lekárski odborári sú populisti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. augusta – Lekárski odborári sú populisti a poškodzujú meno nemocníc, ktoré hospodária zodpovedne a nevytvárajú dlh. Povedala to Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) združujúca vyše 70 neštátnych zdravotníckych zariadení.ANS reagovala na kritiku prvého kola eurofondovej výzvy na rekonštrukciu nemocníc zo strany Lekárskeho odborového združenia (LOZ). LOZ sa nepáči, že o tieto peniaze sa môžu uchádzať len štyri štátne nemocnice, pretože iné fakultné a univerzitné nemocnice majú podnikové ťažkosti, teda dlhy. Profit z toho majú mať súkromné zdravotnícke zariadenia, ktoré sa o eurofondy môžu uchádzať tiež, LOZ sa nepozdáva,píše ANS v stanovisku. Zdroje z eurofondov na modernizáciu ústavných zdravotníckych zariadení sú podľa ANS určené všetkým typom takýchto nemocníc, vrátane súkromných.V prvom kole tohtoročnej eurofondovej výzvy má ísť do rekonštrukcie nemocníc 70 miliónov eur, v budúcoročnej výzve má ísť vyše 80 miliónov eur. Druhú výzvu plánuje ministerstvo zdravotníctva vyhlásiť až potom, ako budú nemocnice oddlžené, predpokladá, že o eurofondy sa bude môcť uchádzať viac štátnych nemocníc.Ak by rezort prvú výzvu nevyhlásil, Slovensku by hrozilo, že by o časť týchto peňazí určených pre zdravotníctvo mohlo prísť.