Asociácia: Pacienti urgent zneužívali, bude treba osvetu

Bratislava 27. júla – Nový systém fungovania pohotovostí si bude medzi ľuďmi vyžadovať osvetu. Poukazuje na to Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). V návrhu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) ale nevidí zásadné úskalia.AOPP šéfovi rezortu nevytkla výšku desaťeurového poplatku za neopodstatnenú návštevu urgentu v nemocniciach." povedala pre TASR šéfka AOPP Mária Lévyová.uviedla. Starý systém pohotovostí by mal zaniknúť najneskôr v lete budúceho roka. Tento týždeň to schválila vláda, ešte tak bude musieť urobiť parlament.Pacientom treba podľa Lévyovej vysvetliť rozdiel medzi urgentom v nemocnici a ambulantnou pohotovosťou. Na urgent sa chodí s akútnymi prípadmi či zraneniami, na ambulantnú pohotovosť s ľahšími diagnózami. Považuje za dôležité, aby bol urgentný príjem, ambulantná pohotovosť a pohotovostná lekáreň vo vzájomnej blízkosti. Uľahčí to život najmä nezorientovaným pacientom, myslí si.vysvetlila šéfka AOPP.Je zvedavá, ako sa osvedčí pevná sieť pohotovostnej ambulantnej služby. Po novom majú byť takéto pohotovosti v každom okresnom meste, lekári v nich budú slúžiť do 23.00 h. Ambulantná pohotovosť v súčasnosti funguje do rána. AOPP sa chystá situáciu podrobne mapovať.povedala Lévyová.O nápravu bude asociácia žiadať i v prípade vyberania poplatkov v rozpore so zákonom. Vysoké sankcie (16.596 eur) za vyberanie úhrad za objednanie sa na presný čas podľa nej nič nevyriešia. Návrh doplnkových ordinačných hodín v poobedných hodinách, v ktorých by si lekári takýto poplatok pýtať mohli, sa AOPP pozdával. Ambulantní lekári s tým však nesúhlasili a Drucker ho nakoniec nepredložil. "dodala Lévyová.