Asociácia pacientov: Mierne zvýšenie poplatkov za pohotovosť môže byť

Lekárska pohotovostná služba v Nemocnici Malacky bude naďalej v prevádzke. V Malackách v utorok 16. júla 2013. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. januára (TASR) - Zvýšenie poplatkov za návštevu pohotovostí musí byť pre sociálne slabších pacientov únosné. Avizovaných päť eur pri ústavných pohotovostiach a dve eurá pri ambulantných by takýchto ľudí nemalo ohroziť. Tvrdí to šéfka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová. Nad päť eur by to už podľa nej mohol byť problém. S miernym zvýšením poplatkov ale súhlasí.S takýmto návrhom prichádza Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Rezort tiež plánuje rozšíriť zoznam osôb, ktoré by boli od poplatkov oslobodené. Malo by ísť napríklad o pacientov s úrazmi. AOPP to víta. Pohotovostný poplatok vo výške 1,99 eura sa momentálne platiť nemusí, ak je človek následne hospitalizovaný.Asociácia si nemyslí, že rozdiely medzi ambulantnou pohotovosťou a urgentom by mal riešiť pacient. Na urgentoch by mal podľa Lévyovej slúžiť všeobecný lekár, ktorý by urobil základné vyšetrenia a rozhodol, či si liečba pacienta nevyžaduje zásah chirurga alebo neurológa.povedala pre TASR šéfka asociácie.Lévyová nemá pocit, že by ľudia zneužívali pohotovosť. Laik vie podľa nej svoj zdravotný stav zhodnotiť ťažko a". Priznáva, že sa nájdu i pacienti, čo chodia na lekársku službu prvej pomoci s problémami, tie pre svoju pracovnú zaneprázdnenosť neriešia u svojho všeobecného lekára. Tých ale podľa nej "skutočne nie je veľa".Ministerstvo v súčasnosti pripravuje zmeny vo fungovaní ambulantných pohotovostí, tzv. Lekárskej službe prvej pomoci (LSPP), aj poplatkoch v zdravotníctve. Obe právne normy chce minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) predložiť v blízkom čase. Predpokladá, že zmeny v samotnom fungovaní pohotovostí by pacienti mohli pocítiť na budúci rok. Súčasné LSPP budú podľa neho fungovať do konca tohto roka, možno aj dlhšie.Podľa plánov ministerstva ambulantných pohotovostí s nonstop službou na Slovensku ubudne. Drucker už na jeseň avizoval, že takéto pohotovosti by mali fungovať najmä v nemocniciach. Povolenia im má po novom vydávať rezort. Ostatná časť LSPP by sa ponechala ako doplnková s možnosťou kratšej prevádzky, povoľovali by ju vyššie územné celky. Koncept takzvanej Novej pohotovosti nie je podľa Lévyovej zlý. Myslí si však, že LSPP a urgenty by mal prepájať viac.