Asociácia slovenských filmových klubov prinesie do kín nového SORRENTINA, TRIERA, FARHADIHO A PAWLIKOWSKEHO

Asociácia slovenských filmových klubov prinesie do kín dva filmy zo súťaže, jeden mimo nej a k tomu všetkému pridá aj jednu taliansku dvojdielnu chuťovku, ktorú v Cannes zatiaľ do programu nezaradili, ale očakávaná určite je. Slovenskí diváci si tak budú môcť pozrieť najnovšie filmy od tých najlepších už najbližšie mesiace.

Asociácia slovenských filmových klubov v minulosti priniesla do kín tituly ako Mladosť Paola Sorrentina, Rozchod Nadera a Simin Asghara Farhadiho, Ida Pawla Pawlikowskeho či Melancholia alebo Nymfomanka Larsa von Triera. Mená týchto režisérov netreba predstavovať. Ich najnovšie filmy sú veľmi očakávané. A tento rok je v rámci ich tvorby naozaj silný. Do kín prinesú novinky všetci z nich, väčšina bude mať premiéru na najprestížnejšom filmovom festivale - v Cannes. Následne sa počas ďalších mesiacov dostanú aj k slovenským divákom. V distribúcii ich bude mať ASFK.

Otváracím filmom v Cannes je snímka Todos lo saben Asghara Farhadiho. Ten sa naposledy našim divákom predstavil filmom Klient, ktorý bol zaradený v prehliadke PROJEKT 100 – 2017. Jeho najnovší film bude španielskom-anglickým, pričom pre Farhadiho ide len o druhý titul nakrútený mimo Iránu. V hlavných úlohách sa predstaví Penelope Cruz a Javier Bardem. Todos lo saben otvorí slávnostne festival v Cannes už 8. mája a je aj súčasťou hlavnej súťaže.

Druhým filmom, ktorý po súťaži v Cannes zamieri do slovenských kín je najnovšie dielo poľského režiséra Pawla Pawlikowskeho. Po oscarovej dráme Ida, ktorú do kín ASFK uviedla pred 4 rokmi, prichádza s príbehom dvoch milencov, ktorý sa navzdory Studenej vojny snažia žiť slobodne vo filme s názvom Zimna wojna.

Asi aktuálne najväčším prekvapením francúzskeho festivalu je však prítomnosť persony non grata Larsa von Triera. Ten dostal zákaz účasti na festivale za nevhodné komentáre v roku 2011, kedy tam mala premiéru jeho snímka Melancholia. Teraz ale bolo ohlásené, že jeho najnovší počin – hororový thriller The House That Jack Built, budú môcť návštevníci v Cannes vidieť, hoci mimo súťaže. Film, ktorý je príbehom vysoko inteligentného sériového vraha, tak vzbudzuje ešte väčší záujem.

Zatiaľ bez uvedenia na tomto festivale, avšak s rovnakou pozornosťou, sa čaká aj na novinku Paola Sorrentina. Po filmoch ako Veľká nádhera (2013) či Mladosť (2015) sa predstaví filmom Loro o asi najkontroverznejšom talianskom politikovi Silviovi Berlusconim. Titul tentokrát rozdelil do dvoch dielov, prvý bude mať v Taliansku premiéru ešte v apríli, ten druhý v máji.

Všetky tieto zásadné novinky uvidia aj diváci v slovenských kinosálach. Asociácia slovenských filmových klubov plánuje filmy nasadiť v najbližších jesenných a zimných mesiacoch. „ Radi by sme filmy nasadzovali hneď po ich svetovom uvedení, práva na ne sa niekedy kupujú už roky dopredu, to však často nie je možné. Obmedzenia sú rôzne – niekedy je to účasť v súťaži aj na ďalších festivaloch, v pár prípadoch sa stalo, že sa filmy po Cannes ešte upravovali a dolaďovali, často sa musí čakať na premiéru v krajine, kde film vznikol. Prosíme divákov o zhovievavosť a trpezlivosť, určite sa tieto filmy oplatí pozrieť si na veľkom plátne. Robíme všetko pre to, aby sme ich mali čím skôr,“ dopĺňa predseda Asociácie slovenských filmových klubov Peter Dubecký.

