Asociácia víta plán povinného zazmluvňovania zariadení služieb

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. augusta (TASR) - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR privítala zámer ministerstva zdravotníctva, aby zdravotné poisťovne povinne zazmluvňovali zariadenia sociálnych služieb. Považuje ho za lepší model ako súčasnú možnosť preplácať v nich niektoré výkony.píše sa v stanovisku asociácie.Podľa jej šéfky Milady Dobrotkovej si tak seniori v zariadeniach sociálnych služieb nebudú musieť platiť za ošetrovanie z vlastných zdrojov. "poznamenala.Za určitú hrozbu označila stanovenie limitu 10.000 lôžok pre celé Slovensko. Verí však, že ak sa systém osvedčí, bude ich možné v budúcnosti navýšiť.Zdravotné poisťovne by si mali od nového roka povinne zazmluvňovať zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, objednávať by si mali minimálne 10.000 postelí, navrhuje ministerstvo zdravotníctva. Poisťovne majú na klientov zariadení platiť paušálne, a to 3,3 eura na osobu a deň. Odhaduje sa, že si to ročne vyžiada 18 miliónov eur, pričom suma má postupne narastať.Zdravotné poisťovne môžu zariadenia sociálnych služieb zazmluvňovať aj v súčasnosti, nemajú to však povinné. Majú len možnosť, konkrétne môžu preplácať deväť ošetrovateľských výkonov. V praxi sa táto možnosť veľmi nevyužíva.