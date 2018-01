Ašrávíová: Zastavenie platieb pre UNRWA povedie k nestabilite

Na archívnej snímke Hanan Ašrávíová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Ramalláh 17. januára (TASR) - Rozhodnutie Spojených štátov nevyplatiť zatiaľ viac ako polovicu sumy vo výške 125 miliónov dolárov určenú pre Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) vytvára podmienky pre vznik ďalšej nestability v celom regióne a sťaží perspektívu mierových rokovaní. Upozornila na to v noci na stredu členka výkonného výboru Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) Hanan Ašrávíová.Reagovala takto na správu spravodajskej stanice BBC, ktorá s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa informovala, že USA poskytnú UNRWA pomoc vo výške 60 miliónov dolárov, avšak vyplatenie ďalších 65 miliónov dolárov bude podliehaťAmerický prezident Donald Trump nedávno vyhlásil, že Spojené štáty by mohli obmedziť pomoc určenú pre UNRWA, ak budú Palestínčania bojkotovať úsilie o dosiahnutie mieru s Izraelom.Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v nedeľu ostro zaútočil na Trumpovo mierové úsilie na Blízkom východe, pričom dodal, že od Washingtonu neprijme nijaký mierový plán po tom, čo vlani v decembri uznali Spojené štáty Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.Svoje veľké znepokojenie v súvislosti s rozhodnutím USA vyjadril v noci na stredu podľa agentúry DPA aj generálny tajomník OSN António Guterres. Upozornil, že. Varoval, že ak UNRWA nebude schopná poskytovaťPodľa agentúry AP sú USA hlavným darcom pre UNRWA. Ak by svoju pomoc ukončili, mohlo by to viesť k humanitárnej kríze, a to najmä v pásme Gazy, kde je väčšina obyvateľstva odkázaná na pomoc UNRWA.Trumpovým spojencom vo veci kritického prístupu k UNRWA je izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý začiatkom januára deklaroval, žea existencieIzraelský premiér vo svojom vyhlásení navrhol zrušiť UNRWA a jeho aktivity zveriť Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov. Upozornil tiež, že Palestínčania sú jediným národom, ktorý má vlastnú organizáciu na pomoc utečencom, zatiaľ čo o všetkých ostatných utečencov sa stará UNHCR.