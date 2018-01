Assange je ako kamienok v topánke, uviedol ekvádorský prezident

Na archívnej snímke Lenín Moreno Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Quito 25. januára (TASR) - Ekvádorský prezident Lenín Moreno nepriamo nazval v stredu zakladateľa stránky WikiLeaks Juliana Assangea, ktorý sa ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, za problém. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.Assange je, povedal Moreno novinárom. Podľa neho je mediácia najlepší spôsob, ako problém vyriešiť.Prezident uviedol, že sa rozprával s britskou veľvyslankyňou v Ekvádore Catherine Wardovou. Tá podľa neho, že sa musí nájsť nejaké riešenie, aby si Assange súčasne bránil svoj život a zároveň by bol za svoju chybu potrestaný. Moreno dodal, že odovzdať Assangea odporuje zásadám Ekvádora.Ekvádor poskytol Austrálčanovi Assangeovi (46) politický azyl po tom, ako v júni 2012 našiel útočisko na ekvádorskej ambasáde v britskej metropole. Quito mu poskytlo ochranu preto, že mu vtedy v súvislosti s údajným znásilnením hrozilo vydanie na stíhanie do Švédska. Zároveň mu hrozilo aj vydanie zo Švédska do USA, kde by ho zrejme čakal prísny trest v spojitosti so zverejňovaním amerických tajných dokumentov na stránke WikiLeaks.Švédsko nakoniec stíhanie voči Assangeovej osobe zastavilo, ale Assange zostáva na veľvyslanectve, lebo mu v Británii stále hrozí zatknutie pre porušenie podmienok kaucie.Ekvádor nedávno v snahe vyriešiť túto patovú situáciu udelil Assangeovi občianstvo. Zároveň požiadal Britániu, aby mu udelila status ekvádorského diplomata, ktorý by mu umožnil bezpečný odchod. Londýn ale žiadosť zamietol.