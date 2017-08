Astronomická Expedícia Perzeidy vstúpi do štvrtého desaťročia

Ilustračná snímka Foto: TASR - Roman Piffl Foto: TASR - Roman Piffl

Vrchteplá 9. augusta (TASR) – Pozorovanie a fotografovanie slnka, prednášky na astronomické témy, bohatý sprievodný program, no najmä pozorovanie meteorického roja Perzeidy čakajú od piatka (11. 8.) do soboty (19. 8.) na účastníkov 31. ročníka Expedície Perzeidy na lúke pod pamätníkom v obci Vrchteplá v Považskobystrickom okrese.Ako informoval na svojej webovej stránke Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku-Drienovom, účastníci expedície budú pozorovať a fotografovať meteorický roj Perzeidy, iné meteorologické roje a ďalšie objekty nočnej oblohy. Zaujímavosťou by malo byť aj pozorovanie a fotografovanie preletov družíc Irídií, rovnako ako pozorovanie a fotografovanie slnečných škvŕn a protuberancií.Na účastníkov expedície čakajú tiež astronomické i neastronomické prednášky, naučia sa obsluhovať meteorologickú stanicu a heliograf a pomocou astronomických ďalekohľadov budú vyhľadávať objekty na oblohe. Chýbať nebudú diskusie s príslušníkmi policajného zboru, hasičmi, lekármi a predstaviteľmi samospráv.Organizátorom expedície Perzeidy je Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku-Drienovom, Púchovský eko-astro klub a Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.