Astronómovia objavili na okraji pozorovateľného vesmíru 14 obrovských galaxií, smerujú k zrážke

BRATISLAVA 25. apríla - Medzinárodnému tímu astronómov sa podarilo objaviť na samom okraji pozorovateľného vesmíru 14 obrovských galaxií, ktoré sú tak blízko pri sebe, že všetky smerujú k zrážke a k vytvoreniu novej kopy galaxií nepredstaviteľných rozmerov.O objave informovali v článku, ktorý v stredu zverejnil renomovaný vedecký magazín Nature. Jeden z autorov článku, Tim Miller z Yale University, vysvetľuje, že v súčasnosti sa už zrejme všetkých týchto 14 galaxií zrazilo a vytvorilo tak štruktúru porovnateľných rozmerov ako má galaktická kopa Coma, teda vôbec najväčší nám v súčasnosti známy vesmírny objekt.Keď autori článku hovoria o "súčasnosti", myslia tým stav, ktorý by bol z našej Zeme pozorovateľný o 12 miliárd rokov - teda v hypotetickom prípade, ak by ešte existovala, čo nebude. Novoobjavené obrie galaxie sa totiž nachádzajú v časti vesmíru vzdialenej od nás 12 miliárd svetelných rokov a pohľad na ne je pohľadom do času, keď bol vesmír starý "iba" 1,4 miliardy rokov.