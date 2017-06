Aténski smetiari pokračujú v štrajku,mestu hrozia 42-stupňové horúčavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 29. júna (TASR) - Zhruba 1000 zamestnancov smetiarskej firmy v gréckych Aténach sa dnes vydalo na pochod centrom mesta a žiadali skoncovať s uzatváraním krátkodobých pracovných zmlúv.Štrajk aténskych smetiarov trvá už takmer dva týždne. V uliciach mesta sa hromadia kopy odpadkov, a to v čase, keď mesto zasiahli letné horúčavy, keď má teplota počas víkendu dosiahnuť až 42 stupňov Celzia.Aténske úrady štrajkujúcich upozornili, že ich protest ohrozuje verejné zdravie a spôsobuje problémy v hlavnej turistickej sezóne. Hromadiace sa vrecia s domovým odpadom a kopy hnijúceho bioodpadu sú aj zdrojom intenzívneho zápachu.Aténska radnica v uplynulých dňoch apelovala na obyvateľov mesta, aby sa v týchto dňoch snažili vyhadzovať čo najmenej odpadkov.Aténčania, z ktorých mnohí sú vo svojom zamestnaní ohrození podobne ako smetiari, spočiatku so štrajkom zamestnancov komunálnych služieb sympatizovali. Ich podpora však časom klesla - práve po tom, ako sa v okolí ich domov začali hromadiť vrecia s neodvážanými odpadkami.Štrajk smetiarov sa nekoná len v Aténach, ale aj v ďalších mestách. Ich obyvatelia sa podľa úradov čoraz viac sťažujú na hmyz, potkany, túlavé mačky i psov v uliciach, pretože majú obavy, že by sa mohli začať šíriť nákazlivé choroby.Niektoré mestá - napr. Solún - situáciu riešia povolaním súkromných firiem, ktoré odvážajú odpadky.Zástupcovia štrajkujúcich sa v utorok stretli už aj s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom, odmietli však kompromis, ktorý im navrhoval. Podľa agentúry AP by sa smetiari mali dnes rozhodnúť, či budú vo svojom proteste pokračovať alebo štrajk odvolajú.Grécko bolo uplynulých sedem rokov nútené drasticky znižovať verejné výdavky a obmedzovať prijímanie zamestnancov do štátneho sektora.V dôsledku dohôd o medzinárodnej finančnej pomoci muselo Grécko v minulých siedmich rokoch drasticky znížiť verejné výdavky a obmedziť prijímanie nových zamestnancov do štátneho sektora.