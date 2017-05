ATENTÁT V BUDAPEŠTI: Policajti zranení vlani nastúpia do služby

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Budapešť 31. mája (TASR) - Osem mesiacov po budapeštianskom atentáte sa opäť prihlásili do služby dvaja príslušníci maďarskej polície, ktorí sa zranili na ulici Teréz körút po diaľkovom odpálení nálože. Uviedlo to dnes internetové vydanie denníka Népszava, podľa ktorého strážmajstri Szabina Andirkóová a László Vantara nastupujú do služby po rekonvalescencii vo štvrtok 1. júna.Pre policajné periodikum Zsaru Magazín dvojica uviedla, že atentát zanechá v nich trvalé stopy. O svojich pocitoch však nechcú už viac hovoriť. Chcú pracovať a zdôraznili, že útok ich ani na chvíľu neodradil od tohto povolania, píše Népszava.Denník pripomína, že podozrivý 23-ročný László P. z Keszthelyu, ktorého zadržali 19. októbra, položil 24. septembra večer batoh obsahujúci nálož s klincami pred budovu na ulici Teréz körút v VI. budapeštianskom obvode a výbušninu na diaľku odpálil. Motív jeho činu dodnes nie je známy; záznamy v trestnom registri nemá.Pri útoku utrpeli dvaja policajti ťažké zranenia. Policajtka pochádzajúca z Békešskej Čaby mala otvorené poranenie lebky a jej stav bol kritický. Druhý policajt utrpel poranenie nohy. Oboch previezli do vojenskej nemocnice, kde sa podrobili viacerým operáciám. Ženu udržiavali lekári istý čas v umelom spánku.