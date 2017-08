Atentátnici z Paríža a Bruselu útoky pripravili väčšinou za vlastné

Archívna snímka Foto: Landespolizei Wien Foto: Landespolizei Wien

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 2. augusta (TASR) - Atentátnici z Paríža v novembri 2015 a aj autori bombových útokov z Bruselu v marci 2016 si väčšinou sami zafinancovali prípravu týchto atentátov. Vyplýva to z výročnej správy belgického Útvaru pre spracovanie finančných informácií (CTIF-CFI).Autonómny úrad, ktorý spadá pod kontrolu ministerstva spravodlivosti a ministerstva financií, bol zriadený v roku 1993 a je zodpovedný za monitorovanie podozrivých finančných schém a prevodov súvisiacich s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.CTIF-CFI upozornil, že z analýz financovania bombových útokov v Paríži (13.11.2015) a Bruseli (22.3.2016) vyplynulo, že ak aj Islamský štát/Dáiš poskytol atentátnikom nejakú finančnú podporu, títo väčšinou konali "finančne autonómne". Externé financovanie teroristických útokov bolo zrejme iba okrajové.Významná časť finančných zdrojov prešla cez bankové účty osôb, ktoré boli zapojené do teroristických útokov - boli to ich mzdy, dávky v nezamestnanosti a ďalšie sociálne dávky.Úrady tiež zachytili občasné vklady v hotovosti na ich účty, ktoré majú pravdepodobne súvislosť s príjmami z nezákonnej činnosti, ako je predaj drog a krádeže, kvôli ktorej polícia a súdy už viacerých z atentátnikov poznali.Analýza CTIF zdôraznila, že je ťažké získať jasnú predstavu o financovaní teroristických útokov, pretože ich autori sa snažili platiť v hotovosti a využívali tiež platobné systémy ako PayPal a predplatené platobné karty, ktoré na rozdiel od bežných kreditných kariet nie sú kontrolované.