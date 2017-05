Atentátnik z Manchestru bol iba štyri dni pre útokom v Prahe i v Düsseldorfe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BERLÍN 25. mája - Salman Abedi, muž, ktorý stál zrejme za pondelkovým večerným teroristickým útokom v Manchestri, sa štyri dni pred ním zdržiaval v nemeckom Düsseldorfe, avšak ešte v ten istý deň - 18. mája - sa letecky vrátil do Manchestru.Informáciu prinieslo internetové vydanie nemeckého denníka Der Tagesspiegel s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje.Príslušné orgány v spolkovej republike teraz skúmajú, či útok z Manchestru predsa len nemá nemecký aspekt.Atentátnik pricestoval do sídelného mesta spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko z Líbye cez českú metropolu Praha. Zatiaľ nevedno, či sa v Düsseldorfe s niekým stretol, možno tam iba prestúpil na linku do Manchestru bez toho, aby opustil tranzitnú zónu.Takisto zatiaľ nie je známe, z ktorého letiska sa Abedi vydal na cestu do Prahy a nie je známy ani dôvod jeho návštevy v rodnej krajine predkov - Líbyi.V Nemecku predbežne nenaďabili na žiadne kontakty medzi útočníkom a tamojšími salafistami, medzi bašty ktorých patrí práve Severné Porýnie-Vestfálsko.