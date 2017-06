Atentátnik zo Champs-Élysées prisahal vernosť vodcovi IS

Na snímke telo leží na parížskom bulvári Champs Elysées 19. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. júna (TASR) - Muž, ktorého zastrelili po tom, čo v aute plnom zbraní narazil na parížskej triede Champs-Élysées do policajnej dodávky, prisahal vernosť vodcovi extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakrovi al-Baghdádímu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na dnešné vyhlásenie francúzskej prokuratúry.Parížsky prokurátor Francois Molins uviedol, že muž - medzičasom identifikovaný ako 31-ročný Adam Djaziri -ukrýval doma, ako aj vo vozidle, ktoré pri pondelňajšom útoku použil, množstvo zbraní a munície a zdokonaľoval sa v streľbe.V liste, ktorý Djaziri pred incidentom na Champs-Élysées zanechal svojim príbuzným, žiadal, aby jeho čin nebol chápaný ako samovražedný útok, ale "mučenícka operácia".Podľa Molinsa dôkazy získané v priebehu vyšetrovania potvrdzujú, že Djaziri mal v úmysle rozšíriť rady bojovníkov IS v Sýrii alebo Iraku.Djaziri spôsobil výbuch a požiar, keď v pondelok na Champs-Élysées narazil autom plným zbraní a výbušnín do policajného vozidla. Napriek tomu, že sa ho policajtom podarilo z auta vytiahnuť, zraneniam utrpeným pri výbuchu podľahol. Nikto ďalší sa pri incidente nezranil.