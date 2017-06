Atény lákajú lodiarske firmy, aby sa po brexite presťahovali do Grécka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 3. júna (TASR) - Grécka vláda chce presvedčiť majiteľov lodí a poisťovne, ktoré sa špecializujú na lode, aby po brexite presťahovali svoje európske centrály z Londýna do Grécka.uviedol minister dopravy Panagiotis Kurumblis. Odmietol však prezradiť mená firiem, pretože rozhovory sú súkromné. Dodal, že rokovania budú pokračovať aj tento mesiac a budú sa týkať podmienok, ktoré by prilákali tieto firmy do Grécka.Vláda v Aténach zároveň požiadala gréckych majiteľov lodí so sídlom v Británii, aby zvážili návrat do vlasti, aj keď im môže vzhľadom na zložitú finančnú situáciu ponúkať len málo peňažných stimulov, povedal minister. Grécko sa namiesto toho pokúsi apelovať na ich vlastenectvo, dodal.Grécko je krajinou s najväčším počtom vlastníkov lodí na svete, majú dohromady až 16-% podiel na svetovej obchodnej flotile. Grécko tak v tomto smere predbehlo Japonsko aj Čínu. A grécke lode tvoria 50 % námornej prepravnej kapacity EÚ, povedal Kurumblis.Vláda by chcela, aby sa grécky prístav Pireus stal jedným z najväčších lodiarskych centier na svete a moderným námorným uzlom." povedal.Lodná doprava sa podieľa približne 7 % na výkone gréckej ekonomiky. Kabinet by preto chcel zvýšiť aj aktivity súvisiace s lodnou dopravou, ako sú napríklad opravy plavidiel. A plánuje rozvíjať aj regionálne prístavy, ktoré by mohli poskytovať služby výletným lodiam a jachtám, napríklad v oblasti tzv. domovského prístavu, v ktorom sa plavby začínajú aj končia.V roku 2015 zaznamenalo Grécko viac ako 4 milióny cestujúcich na výletných lodiach, vďaka čomu sa stalo po Taliansku a Španielsku treťou najobľúbenejšou destináciou v Európe. Príjmy z výletných lodí tak v sledovanom období dosiahli 489 miliónov eur.Grécko však potrebuje zlepšiť infraštruktúru, aby mohlo poskytnúť prístav novým lodiam s kapacitou vyše 4000 cestujúcich. Grécka vláda preto uvažuje, že požiada prevádzkovateľov výletných lodí, aby investovali do prístavov, ktoré ich zaujímajú, výmenou za stimuly, napríklad zvýhodnené prístavné poplatky.Okrem toho ministerstvo lodnej dopravy spolupracuje s gréckou komisiou pre kapitálové trhy. Chcú prilákať gréckych majiteľov lodí na burzu v Aténach a presvedčiť ich, aby si pre emisiu dlhopisov zvolili Atény, a nie iné burzy. Dve alebo tri veľké grécke lodné spoločnosti už vraj prejavili záujem, povedal Kurumblis. K prvej emisii dlhopisov by tak mohlo dôjsť už v septembri.