Atesovú postrelil extrémista, teraz iniciuje zmenu legislatívy

Bratislava 20. októbra (TASR) - Keď mala 21 rokov, postrelil ju útočník z tureckej nacionalistickej organizácie Siví vlci.uviedla pre TASR aktivistka, právnička a predstaviteľka liberálneho islamu Seyran Atesová. Do Bratislavy prišla v rámci svojho celoeurópskeho turné v boji proti extrémizmu a terorizmu; v súčasnosti žije v Nemecku, avšak narodila sa v Turecku.Reagovala tak na otázku TASR, či sa nebojí o svoj život podobne ako aktivistka Ayaan Hirsi Aliová, pochádzajúca zo Somálska. Za svoje kritické vyjadrenia na adresu islamu je v neustálom ohrození života, preto je chránená 24 hodín denne.konštatovala.Je jednou zo zakladateliek Európskej občianskej iniciatívy. Tá má záujem do 12. júla 2018 získať milión petičných podpisov občanov z minimálne siedmich krajín EÚ, aby sa Európska komisia začala predloženými návrhmi zaoberať. Prijatím komplexnej protiextrémistickej smernice by chcela vyplniť súčasné medzery v boji proti extrémizmu. Európska komisia zaregistrovala iniciatívu 12. júna." spresnila. Po ôsmich rokoch sa jej pripomienky zapracovali do trestného zákona.Ako potvrdila pre TASR Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, iniciatívu občanov musí podporiť aspoň milión občanov EÚ z minimálne siedmich členských krajín.spresnila. Po zozbieraní milióna podpisov organizátori odprezentujú iniciatívu pred Komisiou, ktorá ju posúdi.