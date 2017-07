Atlantický oceán vyplavil telo mladej Slovenky, po ktorej pátrali

Úrady v americkom štáte New Jersey sú presvedčené, že telo, ktoré sa v nedeľu našlo na pláži Ortley Beach na brehu Atlantického oceánu, patrí 24-ročnej Slovenke Zuzane O. Tá bola nezvestná od okamihu, ako si nadránom išla so svojím známym zaplávať. Informovala o tom dnes internetová stránka nj.com.





Telo mladej ženy sa našlo v nedeľu na poludnie miestneho času na pláži č. 2 v Ortley Beach a úrady ešte stále pracujú na jeho identifikácii, uviedol Stephen Reid, starosta neďalekého mestečka Point Pleasant Beach.



Zuzana O. si išla v nedeľu približne o 02.30 h zaplávať spolu s 23-ročným Slovákom. Podľa miestnej polície sa pri letovisku Point Pleasant Beach dostali do silného príboja sprevádzaného silným vetrom vanúcim od severovýchodu.



Zatiaľ čo Slovák sa dostal na breh, Slovenke sa to nepodarilo. Pobrežná stráž spustila pátranie pomocou záchranárskych lodí a helikoptér.