Atlét Mo Farah má obavy z novej imigračnej politiky USA

Na snímke je britský vytrvalec narodený v Somálsku Mo Farah. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 29. januára (TASR) - Štvornásobný olympijský šampión v atletike Mo Farah sa obáva novej imigračnej politiky Spojených štátov amerických pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Vytrvalec je občan Veľkej Británie, no narodil sa v Somálsku. To patrí do zoznamu siedmich krajín, z ktorých Trump dočasne zakázal vstup do USA." vyhlásil 33-ročný Farah na svojom facebooku. Momentálne trénuje v Etiópii, jeho rodina žije v Portlande v americkom štáte Oregon.Farah a jeho zástupcovia sa snažia zistiť, či jeho rodisko bude predstavovať problém pri návrate do USA. Atlét nemá dvojité občianstvo ani somálsky pas. Do Veľkej Británie sa presťahoval vo veku 8 rokov, v jej drese triumfoval v behoch na 5000 a 10.000 metrov na olympijských hrách 2012 v Londýne i 2016 v Riu de Janeiro. Kráľovná Alžbeta II. ho nedávno ocenila rytierskym titulom sir. "uviedol Farah. Informovala o tom agentúra AP.