Atléti SR na MS do Londýna s päticou, skromný počet vyvolal sklamanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) - Na svetový šampionát v Londýne zamierila v utorok hlavná časť slovenskej atletickej výpravy. Z pätice nominovaných sa ako prvý presunul do dejiska MS šprintér Ján Volko s trénerkou Naďou Bendovou a ďalšími z realizačného tímu, vrátane šéftrénera SAZ Martina Pupiša.Pocity pred odletom vychádzajúce zo skromného počtu boli dosť rozpačité.povedal Pupiš pred odletom a dodal:Budúcnosť však nemusím byť podobná a trvalý stav s nízkym počtom Pupiš vylučuje.Na postup IAAF pri nominačných kritériách sa vzniesla vlna kritiky, vrátane slovenského pohľadu.zdôraznil Pupiš.Slovenská atletika dlho čakala na definitívny počet do Londýna.vysvetľuje Pupiš.Pupišovi je ľúto za každým jedným slovenským atlétom, ktorý sa do nominácie nedostal.V tejto sezóne na vrcholných podujatiach vždy niekto výrazným spôsobom zachraňoval bilanciu slovenských výprav, na MS-17 6. kladivár Daniel Danáč, na MEJ 3. Gabriela Gajanová na 800 m, na HME i ME-23 trikrát medailový šprintér Ján Volko.Pupiš v roku 2012 zažil atmosféru londýnskej olympiády ako divák.Slovenská výprava si v dejisku MS pri pobyte užije podľa slov Pupiša štandardné vybavenieSlovenská atletika mohla v Londýne z olympijského víťaza Tótha opäť vyťažiť výrazné umiestenie. Pupiš nepochybuje, že by mu v prípade štartu patrila medaila, aj zlatá.