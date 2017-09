Atletico Madrid získalo z Chelsea zvučnú posilu: O koho ide?

Hráč Chelsea Diego Costa (v popredí). Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 21. septembra (TASR) - Španielsky futbalový klub Atletico Madrid sa dohodol na prestupe Diega Costu z Chelsea Londýn. Na svojej oficiálnej stránke uviedol, že Chelsea povolila dvadsaťosemročnému útočníkovi odletieť do hlavného mesta Španielska na lekárske testy, po ktorých by mal skompletizovať svoj kontrakt.Atletico však môže oficiálne uzavrieť transfer a registrovať nového hráča až v januári, keď odštartuje zimné prestupové obdobie a klubu vyprší prestupové embargo. Costa pôsobil v Atleticu od roku 2007, keď tam prestúpil z portugalskej Bragy. Po viacerých hosťovaniach sa v sezóne 2012/13 presadil v prvom tíme a o dva roky neskôr prestúpil do Chelsea za 38 miliónov eur. Ihneď sa presadil a v 120 dueloch za "Blues" strelil 58 gólov a pridal 24 asistencií.Španielsky reprezentant však dostal na začiatku leta textovú správu od trénera Antonia Conteho, ktorý mu týmto spôsobom oznámil, že s ním už nepočíta. V klube sa tak od májového finále FA Cupu neukázal, za čo už dostal pokutu v hodnote niekoľkých týždenných platov, ale odmietal sa vrátiť a trénovať s rezervou. Dokonca bol ochotný zotrvať celý rok v Brazílii a trénovať individuálne. O jeho služby sa zaujímali viaceré kluby, naposledy s Chelsea rokovali zástupcovia Fenerbahce Istanbul, no bližšie bola dohoda s Atleticom.