Atletico v Lyone je proti Marseille favoritom, Simeone bude na tribúne

Finále Európskej ligy UEFA 2017/2018 (STREDA 20.45, Ĺyon)



Olympique Marseille - Atletico Madrid /Rozhodca: Björn Kuipers (Hol.)



pravdepodobné zostavy:



Marseille: Mandanda - Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Sanson, Lopez - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain



Atletico: Oblak - Vršaljko, Savič, Godin, Lucas - Koke, Saul Niguez, Gabi, Correa - Griezmann, Costa





Olympique Marseille



EL:



I-skupina



Konyaspor 1:0 d, 1:1 v



Salzburg 0:1 v, 0:0 d



Vitoria Guimaraes 2:1 d, 0:1 v



1/16 finále: Sporting Braga 3:0 d, 0:1 v



osemfinále: Athletic Bilbao 3:1 d, 2:1 v



štvrťfinále: RB Lipsko 0:1 v, 5:2 d



semifinále: Salzburg 2:0 d, 1:2 pp v







Atletico Madrid



LM:



C-skupina:



AS Rím 0:0 v, 2:0 d



Chelsea Londýn 1:2 d, 1:1 v



Karabach 0:0 v, 1:1 d







EL:



1/16 finále: FC Kodaň 4:1 v, 1:0 d



osemfinále: Lokomotiv Moskva 3:0 d, 5:1 v



štvrťfinále: Sporting Lisabon 2:0 d, 0:1 v



semifinále: Arsenal Londýn 1:1 v, 1:0 d



víťazi podľa krajín:



Španielsko 10



Taliansko 9



Anglicko 8



Nemecko 6



Holandsko 4



Portugalsko 2



Rusko 2



Švédsko 2



Belgicko 1



Turecko 1



Ukrajina 1



Lyon 16. mája (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid nastúpia na stredajšie finále Európskej ligy UEFA 2017/2018 proti Olympique Marseille (20.45 h v Lyone) v pozícii favorita.sú dvojnásobnými víťazmi súťaže, druhú najcennejšiu európsku trofej ukoristili v rokoch 2012 a 2010. V semifinále vyradili ďalšieho horúceho kandidáta na titul Arsenal Londýn. Marseille sa môže stať vôbec prvým francúzskym tímom, ktorý vyhrá Európsku ligu či jej predchodcu Pohár UEFA. V sezóne 2003/2004 Marseillčania prehrali vo finále Pohára UEFA s Valenciou 0:2, v roku 1999 podľahli v rozhodujúcom súboji Parme 0:3.Tréner Atletica Diego Simeone bol pred šiestimi rokmi na lavičke, keď jeho zverenci zdolali v Bukurešti v čisto španielskom finále Athletic Bilbao 3:0. Duel v Lyone bude sledovať iba z tribúny, neuspel totiž s odvolaním voči dištancu za vykázanie z lavičky v úvodnom semifinálovom dueli na pôde Arsenalu (1:1). Argentínsky kouč očakáva v stredu náročný duel.uviedol Simeone pre španielsky denník Marca.Otáznik visí nad štartom brazílskeho krajného obrancu Filipeho Luisa, ktorý dlho laboroval so zlomenou ihlicou a musel absolvovať operáciu kolena. Veľkým tromfom Atletica by mal byť Antoine Griezmann. Francúzsky útočník strelil v 55 zápasoch v európskych klubových súťažiach 22 gólov, mnohé z nich boli rozhodujúce.pochválil Simeone svojho zverenca, o ktorého ma eminentný záujem španielsky majster FC Barcelona.Griezmannovi zložil kompliment aj jeho krajan a obranca Marseille Adil Rami, ktorý už zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza EL počas pôsobenia v FC Sevilla.zdôraznil Rami. Tréner OM Garcia sa bude v súboji s Atleticom veľmi spoliehať na stredopoliara Dimitriho Payeta, ktorý je motorom mužstva.Francúzsky reprezentant verí, že s podporou domáceho publika sa môže Marseille postarať o prekvapenie.povedal Payet v rozhovore pre uefa.com.Hlavným rozhodcom finálového duelu bude skúsený Holanďan Björn Kuipers. Atletico a Olympique odohrali doposiaľ dva vzájomné súťažné zápasy. V sezóne 2008/2009 narazili na seba v skupinovej fáze Ligy majstrov. Na domácej pôde zvíťazilo Atletico pod vedením mexického trénera Javiera Aguirreho 2:1, na Stade Velodrome sa zrodila bezgólová remíza. Španieli vtedy obsadili v skupine druhé miesto za Liverpoolom a postúpili do osemfinále. Francúzi putovali ako tretí tím tabuľky do šestnásťfinále Európskej ligy, v ktorej sa napokon dostali medzi najlepšiu osmičku.- Atletico je dvojnásobným víťazom EL z rokov 2010 a 2012, Marseille sa do finále súťaže dostalo dvakrát (1999 a 2004 ešte ako Pohár UEFA) a vždy prehralo- v Lyone sa stretnú prvý víťaz Ligy majstrov (1993) OM a prvý víťaz EL UEFA (2010) Atletico- klub z Francúzska ešte novodobú EL nevyhral a neuspel ani v bývalom Pohári UEFA- Marseille začalo tento ročník v pohárovej Európe v 3. predkole EL, Atletico v skupinovej fáze LM- OM v semifinále vyradil RB Salzburg po predĺžení v odvete (2:0 doma, 1:2 pp vonku) vďaka gólu náhradníka Rolanda z ihriska súpera. Atletico vyradilo v semifinále Arsenal Londýn (1:1 vonku, 1:0 doma)- Atletico už v Lyone finále v pohárovej Európe hralo, v roku 1986 prehralo v PVP s Dynamom Kyjev 0:3 na Stade de Gerland- "Los Colchoneros" už má istú základnú skupinu LM 2018/2019, OM o ňu ešte bojuje a stráca na ňu bod- vzájomná európska bilancia oboch je skromná, v skupine LM 2008/2009 vyhral Madrid pod vedením trénera Javiera Aguirreho nad Francúzmi pod vedením Erica Geretsa doma 2:1, v odvete sa zrodila bezgólová remíza na Stade Vélodrome- Les Phocéens (Féničania) sú 9-násobným francúzskym majstrom, hrajú piate európskej finále a okrem LM 1993 vyhrali Intertoto Cup v 2005 po triumfe nad Deportivom La Coruňa (2:0 vonku a 5:1 doma)- OM hralo 15 zápasov pod kuratelou UEFA proti súperom zo Španielska, vyhralo 4-krát a prehralo 8-krát. V tejto sezóne dvakrát zdolalo Athletic Bilbao. V roku 2004 prehralo vo finále Pohára UEFA s FC Valencia v Göteborgu- Atletico proti francúzskym tímom odohralo doposiaľ 12 duelov, 6 vyhralo a prehralo len raz, a to v sezóne 1999/2000 v 4. kole Pohára UEFA v Lens 2:4, keďže potom doma remizovalo v odvete 2:2, vypadlo- Atletico Madrid je trojnásobným neúspešným finalistom EPM/LM, víťazom PVP 1962, dvakrát vyhralo európsky Superpohár (2010, 2012), v roku 1974 vyhralo Interkontinentálny pohár, v roku 2007 uspelo v Intertoto Cupe s Gloriou Bistrita vďaka gólu z ihriska súpera- Marseille v tejto sezóne v pohárovej Európe doma vyhralo osem z deviatich zápasov, vonku len raz v Bilbau 2:1- Atletico Madrid v tejto sezóne v pohárovej Európe absolvovalo 14 zápasov, sedem vyhralo, päť remizovalo a prehralo len dvakrát- toto je deviate finále EL UEFA, v predchádzajúcich ôsmich padlo 21 gólov (priemer 2,625)- Atletico vyrovnalo rekord Sevilly v trojnásobnej účasti vo finále, Sevilla ho trikrát vyhrala, Madrid to môže dokázať tiež- vo finále EL ešte nepadla červená karta- duo z Atletica Vitolo a Kevin Gameiro vyhrali so Sevillou všetky tri finále EL (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)- tréner Diego Simeone z Atletica má 4-zápasový trest za vykázanie na tribúnu v prvom zápase s Arsenalom v Londýne- OM vyhral penaltový rozstrel v pohárovej Európe dvakrát a prehral raz, vo finále EPM 1990/1991 s Crvenou Zvezdou Belehrad. Atletico uspelo z rozstrele z 11 m dvakrát a štyrikrát podľahlo