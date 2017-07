Atletika: Gajanová vo finále behu na 800 m senzačne bronzová

Gabriela Gajanová. Foto: FB: Slovenský atletický zväz Foto: FB: Slovenský atletický zväz

Finálové výsledky

juniori

oštep: 1. Cyprian Mrzyglód (Poľ.) 80,52, 2. Aleksej Katkavec (Biel.) 76,91, 3. Lukas Moutarde (Fr.) 74,22, ...8. Jakub KUBINEC (SR) 69,80



juniorky

800 m: 1. Khahisa Mhlangová 2:06,96, 2. Ellie Bakerová (obe V. Brit.) 2:07,01, 3. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 2:07,15, 4. Jana Reinertová (Nem.) 2:07,175. Eloisa Coirová (Tal.) 2:07,79

Grosseto 22. júla (TASR) - Slovenská bežkyňa na 800 m Gabriela Gajanová vybojovala na MEJ v talianskom Grossete senzačným spôsobom bronzovú medailu. Zlato i striebro patrilo Britkám, zvíťazila Khahisa Mhlangová 2:06,96 pred Ellie Bakerovou 2:07,01, Gajanová finišovala tretia s 2:07,15.Slovenská výprava si dávala pred seba na MEJ ciele, ktoré vôbec s medailou nerátali, trúfala si len na jedno umiestenie do 8. miesta, o ktoré sa mala postarať najmä Gajanová. Zverenka trénera Pavla Slouku, členka AK ZŤS Martin, si vo finále osemstovky necelých 400 m odbehla v popredí pri mantineli, v druhom okruhu sa zdalo, že jej sily odbúdajú, no vo finiši sa prepracovala až na bronzovú pozíciu. Vlani na ME-17 bola taktiež bronzová, teraz na svoj predchádzajúci úspech nadviazala rovnakým spôsobom.Pre slovenskú atletiku je to v samostatnej podobe ôsma medaila na MEJ v histórii (1-3-4), s jednou zlatou (Klocová na 800 m v Grossete'01), tromi striebornými (kladivárka Hrašnová, vtedy Danišová v Grossete 01, guliar Konopka Ľubľana'97, Michal Blažek v chôdzi na 10.000 m v Tampere'03)) a po Grossete'17 už so štyrmi bronzovými medailami (Mašeková 800 m, Vazovan 400 m prek., Pupiš chôdza 10.000 m v Ľubľane'97 a Gabriela Gajanová v Grossete'17).Vo finále bojoval aj oštepár Jakub Kubinec a zaradil sa na 8. miesto výkonom 69,80. Zlato suverénne získal Poliak Cyprian Mrzyglód s 80,52 pred Bielorusom Aleksejom Katkavecom 76,91 a Francúzom Lukasom Moutardem 74,22.Kubinec si v kvalifikácii zlepšil výrazne osobný rekord na 73,28, no vo finále ho už nezopakoval. Napriek tomu postupom do užšieho finále a 8. miestom naplnil očakávania, keď si zapísal sériu 66,78 - 69,80 - x - 0 - x - 66,07.