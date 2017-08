Atletika-MS: Katarský výškar Baršim získal zlato za 235 cm

Na archívnej snímke katarský skokan do výšky Mutaz Baršim. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko



Finálové výsledky



muži



výška:

1. Mutaz Essa Baršim (Kat.) 235 cm,

2. Danil Lysenko (ANA) 232

3. Majd Eddin Ghazal (Sýr.) 229

4. Edgar Rivera (Mex.) 229

5. Mateusz Przybylko (Nem.) 229

6. Robert Grabarz (V. Brit.) a Ilja Ivanjuk (ANA) 225

8. Bryan McBride (USA) 225

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. augusta (TASR) - Mutaz Essa Baršim z Kataru na atletických MS v Londýne pokoril v nedeľňajšom finále skoku do výšky víťazných 235 cm a získal zlatú medailu. Na striebro nezávislému atlétovi Danilovi Lysenkovi stačilo 232 cm a na bronz Majd Eddinovi Ghazalovi zo Sýrie len 229.Baršim začal skákať od 220 a až do 235 cm bol neomylný, všetky výšky prekonal na 1. pokus. Už sám v súťaži sa potom pokúšal pokoriť trikrát 240 cm. O Ghazalovom bronze pri zhode výkonov až troch rozhodla bilancia pokusov, keď 229 zdolal na druhý pokus a Rivera a Przybylko na tretí.Výška vzbudzovala veľkú zvedavosť. S Katarčanom Baršimom, Nemcom Przybylkom sa malo skákať dosť vysoko, ďalší finalisti v sezóne skákali menej, v rozpätí od 231 do 232. Kvalifikácia stopla viacerých známych, napr. Poliaka Bednareka, alebo Američana Kynarda, strieborného na OH práve v Londýne, bez platného pokusu.Bez obhajcu titulu i olympijského víťaza Kanaďana Drouina, no s vicemajstrom sveta Ukrajincom Bondarenkom a v neprítomnosti ďalšieho strieborného v Pekingu Číňana Guoweia Žanga mal všetko vo svojich rukách strieborný v Riu Baršim.