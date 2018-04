Atletika: Slovensko privíta 19. ročník Európskeho pohára vo vrhoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 20. apríla (TASR) - Slovensko bude definitívne organizovať 19. ročník Európskeho pohára vo vrhoch v marci 2019. V piatok o tom informoval oficiálny portál Slovenského atletického zväzu (SAZ).Zmluvu o usporiadaní podujatia podpísali v piatok 20. apríla na konferencii lídrov európskych národných atletických zväzov v bieloruskom Minsku prezident SAZ Peter Korčok a prezident Európskej atletiky (EA) Svein Arne Hansen. Pri podpise boli prítomní aj výkonný riaditeľ EA Christian Milz a generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.EP vo vrhoch v roku 2019 by sa mal uskutočniť 9. a 10. marca v komplexe x-bionic® sphere v Šamoríne, kde sa vlani v decembri konali krosové ME. Na EP vo vrhoch štartujú každoročne v marci najlepší kontinentálni vrhači – guliari, diskári, kladivári a oštepári. Súťažia muži, ženy, pretekári a pretekárky do 23 rokov.Slovensko organizovalo päť veľkých atletických podujatí - v roku 1997 v Košiciach MS v polmaratóne, v roku 2017 v Šamoríne ME v krose a v Dudinciach trikrát Európsky pohár v chôdzi (1998, 2001, 2013). SAZ bude v roku 2021 zabezpečovať atletické súťaže v rámci Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Košiciach.