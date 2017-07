Atletika: Štafeta slovenských štvrtkárok vo finále ôsma

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky

juniorky

4x400 m: 1. Ukrajina 3:32,82, 2. Nemecko 3:3308, 3. V. Británia 3:33,68, ...8. SLOVENSKO (Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová, Simona Takácsová, Mária Šimlovičová) 3:44,46

Grosseto 23. júla (TASR) - Štafeta slovenských štvrtkárok skončila na 24. MEJ atlétov v talianskom Grossete vo finále na 8. mieste. V zložení Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová, Simona Takácsová a Mária Šimlovičová zabehla na 4x400 m čas 3:44,46 a opäť posunula národný rekord tejto vekovej kategórie.Už postupom do finále štvrtkárky uspokojili, chceli však dôstojne zavŕšiť účinkovanie 13-člennej výpravy. Na druhom úseku bežala Gabriela Gajanová, ktorá sa postarala o najvýraznejší výsledok Slovákov na šampionáte, keď vybojovala na 800 m bronzovú medailu. Vo finále nahradila Izabelu Žilkovú, no aj vzhľadom na postupový čas v rozbehoch 3:44,74 a 8. miesto v sumáre ťažko mohli pomýšľať na umiestenie v popredí. Oproti rozbehom sa síce Slovenky zrýchlili, no len nepatrne a stačilo to na 8. miesto.