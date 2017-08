ATLETIKA: Štúdia poukázala na masívny doping v športe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt 29. augusta (TASR) - Štúdia Univerzity Tübingen a Harvard Medical School poukázala na fakt, že doping medzi profesionálnymi športovcami je oveľa rozšírenejší ako je rozsah antidopingových kontrol.V správe sa uvádza, že minimálne tridsať percent športovcov na atletických majstrovstvách sveta 2011 v Daegu dopovalo, na Arabských hrách v Dauhe v rovnakom roku ich bolo dokonca 45 percent. Výsledok štúdie je v ostrom kontraste so zisteniami pri kontrolách, v Daegu totiž neprekročila hranica pozitívnych testov ani jedno percento, v Dauhe to bolo 3,6 percenta.Svetová antidopingová agentúra (WADA) poverila inštitúty spracovaním štúdie, schválenie výsledkov prišlo na základe dohody s Medzinárodnou asociáciou atletických federácií (IAAF) až niekoľko rokov po samotných podujatiach. Do projektu sa zapojilo takmer 2200 atlétov. Väčšia šanca na chytenie dopingových hriešnikov vychádza podľa nich z monitorovania biologických pasov. Spracovatelia štúdie veria, že takýmto spôsobom pomôžu v boji proti dopingu v športe. Informovala agentúra DPA.