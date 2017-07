Atletika: V 3. kole ligy v Šamoríne aj so silným vetrom a bez limitov

Na snímke Iveta Putalová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 22. júla (TASR) - Počas 3. kola Atletickej ligy v Šamoríne vyčíňal občas točivý vietor, ktorý zabránil lepším výkonom. Vyčnieval hlavne jeden, no nie slovenského atléta, ale českého oštepára Petra Frydrycha so sezónnym maximom 84,94.Štvrtkárka Iveta Putalová zvládla 400 m za 52,36 a k limitu na MS (52,10) jej chýbalo 0,26 s. Diaľkarka Jana Velďáková taktiež zaostala za limitom (675), skočila 620 aj vplyvom protivetra -2,1 a chýbalo jej naň 55 cm. Dane Velďákovej sa v trojskoku darilo oveľa viac, dosiahla sezónne maximum 13,90, k limitu (14,10) sa síce priblížila na 20 cm, no všetky úvahy o dobrom výkone jej pokazila nedovolená podpora vetra 2,3 m/s.