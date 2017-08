Atletika: V chôdzi na 20 km zlato pre Arévala z Kolumbie

Kolumbíjčan Eider Arevalo víťazí v chôdzi na 20 km na MS v atletike v Londýne 13. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky

muži

20 km chôdza: 1. Eider Arévalo (Kol.) 1:18:53 h, 2. Sergej Širobokov (ANA) 1:18:55, 3. Caio Bonfim (Braz.) 1:19:04, 4. Lebogang Shange (JAR) 1:19:18, 5. Christopher Linke (Nem.) 1:19:21, 6. Dane Bird-Smith (Aus.) 1:19:28, 7. Kaihua Wang (Čína) 1:19:30, 8. Álvaro Martín (Šp.) 1:19:41

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. augusta (TASR) - Eider Arévalo z Kolumbie zvíťazil na atletických MS v Londýne v chôdzi na 20 km v národnom rekorde 1:18:53. Druhý finišoval nezávislý atlét Sergej Širobokov 1:18:55 a tretí Brazílčan Caio Bonfim tiež v národnom rekorde 1:19:04.Chodecký deň uzavrela v Londýne mužská dvadsiatka so 64 účastníkmi. Miguel Ángel López obhajoval titul z Pekingu, no v prognózach sa oveľa častejšie spomínali Číňania a Japonci so sezónnymi najlepšími časmi. Svetová jednotka Číňan Kaihua Wang tento rok ako jediný zo štartujúcich stlačil čas pod 1:18 h, rýchli boli aj Japonci Takahaši a Fudžisawa. Z medailistov na OH v Riu chýbal zlatý Číňan Wang Žen i jeho strieborný krajan Cai Zelin, štartoval jedine bronzový Austrálčan Bird-Smith. Medailistov spred dvoch rokov na MS v Pekingu zastupoval tiež len bronzový Kanaďan Thorne.Šliapalo sa v rovnomennom tempe, vo vedúcej skupine zhruba štyri minúty na kilometer, na 10-km medzičase 39:48 min. Diskvalifikáciu ťažko prežíval na 12. km Brit Bosworth, ktorý si zariskoval a napriek napomínaniam sa pustil do trháku. Najaktívnejší Nemec Linke a Wang pridali, zredukovali skupinku na osemčlennú, z ktorej vypadol aj obhajca titulu López. Na 16. km zrýchlil Kolumbijčan Arévalo, spolu s ním Linke a nezávislý atlét Širobokov. Dotiahol sa k nim aj Juhoafričan Shange a bol to práve on, ktorý odrazu pochodoval na čele pred Širobokovom a Arévalom. V záverečnom dvojkilometrovom okruhu už nevládal Shange a nový majster sveta sa zrodil v súboji s len 18-ročným Širobokovom a Árevalom v prospech skúsenejšieho Juhoameričana, s trhákom v poslednom km. Zlatý Kolumbijčan v tomto roku neprehral a k 7. miestu na MS v Pekingu pridal úspech najcennejší.