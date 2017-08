Atletika: V chôdzi na 20 km zlato pre Číňanku Jang, 36. Czaková

Číňanka Jiaju Jang víťazí v chôdzi na 20 km na MS v atletike v Londýne 13. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky

ženy

20 km: 1. Jiaju Jang (Čína) 1:26:18 h, 2. Maria Guadalupe Gonzálezová (Mex.) 1:26:19, 3. Antonella Palmisanová (Tal.) 1:26:36, 4. Erica De Senová (Braz.) 1:26:59, 5. Sandra Arenasová (Kol.) 1:28:10, 6. Ana Cabecinhová (Por.) 1:28:57, 7. Kimberly Garcíová (Per.) 1:29:13, 8. Na Wang (Čína) 1:29:26, ...36. Mária CZAKOVÁ (SR) 1:35:11

Londýn 13. augusta (TASR) - V chôdzi na 20 km došla na atletických MS v Londýne víťazne do cieľa Číňanka Jiaju Jang v osobnom rekorde 1:26:18. Striebro si vybojovala Mexičanka Maria Guadalupe Gonzálezová v sezónnom maxime 1:26:19 a bronz Talianka Antonella Palmisanová v osobnom rekorde 1:26:36. Slovenská chodkyňa Mária Czaková obsadila 36. miesto s výkonom 1:35:11.Chodkyniam mohla prekážať už zvýšená ortuť teplomera nad 20 stupňov. Dvadsiatka prilákala na štart 60 žien, pri neúčasti Rusiek sa najviac čakalo od Číňaniek, na OH v Riu bronzovej, na MS v Pekingu striebornej Lju, Na Wang a Jang, rátalo sa aj s ofenzívou Mexičanky Gonzálezovej, druhej na OH v Riu. V histórii MS zlaté medaily výlučne patrili Číňankám a Ruskám a tradícia sa nenarušila ani v Londýne. Bilanciu slovenskej päťčlennej výpravy sa snažila dôstojne uzavrieť Mária Czaková s pokusom zlepšiť si sezónne, prípadne osobné maximum.Dvojkilometrový okruh sa v porovnaní s päťdesiatkou nezmenil a 60 štartujúcich sa po 10 km (medzičas 44:11) zúžil na 10-člennú skupinku na čele, s tromi Číňankami i Taliankou Palmisanovou, 4. v olympijskom Riu, piatou na MS v Pekingu. Mária Czaková začala uvážlivo, s 37. miestom (46:04) a ak by v tempe nepoľavila, išla by na osobný rekord. Ku koncu však spomalila a obsadila 36. miesto.V druhej polovici sa nastupovalo do záveru už iba v pätici, na 15. km s Lju, Jang, Gonzálezovou, Palmisanovou a De Senovou. Czaková krúžila na 36. mieste (1:10:21) s neustálou nádejou na dobrý čas.Tempo vo vedúcej skupinke neudržala De Senová, potom Palmisanová a kilometer pred cieľom sa sformovala už len trojica medailistiek. Po diskvalifikácii Lju, ktorá nerešpektovala červený terčík a zostala dlhšie na trati, vyšla zo súboja o zlato víťazne o jedinú sekundu 21-ročná Jiaju Jang pred Mariou Guadalupe Gonzálezovou.